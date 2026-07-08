SC 09 Erkelenz hält trotz langer Ausfallserie die Bezirksliga

SC Erkelenz im Fokus. – Foto: Nick Förster

Der SC 09 Erkelenz hat in der Bezirksliga zwar das vorgegebene Saisonziel eines einstelligen Tabellenplatzes nicht ganz erreicht, schloss die abgelaufene Spielzeit mit 33 Punkten aber immerhin auf Rang elf ab. Insgesamt ist der SC mit dem Saisonverlauf dennoch zufrieden. So jedenfalls drückt es der Sportliche Leiter und Co-Trainer Oliver Keuter aus.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga im Vorjahr erwartete im Verein kaum jemand wirklich mehr. Der Saisonstart war mit den Niederlagen zu Hause gegen Ay Yildizspor Hückelhoven (1:2) und beim Vizemeister Kohlscheider BC (3:4) tatsächlich wenig erfolgreich. Erst am dritten Spieltag holte die Mannschaft mit dem 6:0 gegen den Stadtrivalen SV Niersquelle Kuckum im Willy-Stein-Stadion die ersten Saisonpunkte - und das trotz langer Unterzahl.

Wie der Saisonauftakt gestaltete sich auch der Start in die Rückrunde wenig erfolgreich. Der SC verlor 0:1 in Hückelhoven und 1:3 in Kohlscheid. Auch diesmal gelangen die ersten drei Punkte mit einem 2:0-Sieg im Derby beim SV Niersquelle Kuckum.

Danach setzte es zwar eine knappe 0:1-Niederlage bei der DJK FV Haaren, ehe die Erkelenzer mit drei Siegen in Folge wieder auf sich aufmerksam machten. Bis zur Winterpause gelangen dann allerdings nur noch drei Unentschieden. Der zur Saisonhalbzeit erreichte elfte Platz mit 15 Punkten war damit bereits vorgezeichnet.

Der nächste Dreier folgte am 21. Spieltag mit einem 4:0 gegen den FC Roetgen - erneut über lange Zeit in doppelter Unterzahl. Anschließend gewann Erkelenz 3:2 gegen den VfR Würselen. Dem 0:1 bei Germania Hilfarth folgte in einem wahren Kraftakt ein 3:3 zu Hause gegen den starken Aufsteiger Falke Bergrath.

Eine dicke Überraschung gelang den 09ern unmittelbar danach mit einem 2:0 gegen den souveränen Meister und Aufsteiger Germania Eicherscheid. Nach dem anschließenden 0:4 bei Rhenania Richterich läuteten die Alarmglocken im Abstiegskampf jedoch wieder deutlich lauter.

Am 28. Spieltag erwartete Erkelenz im Willy-Stein-Stadion die SG Stolberg zum Abstiegskrimi. Nach einem zunächst schwachen Beginn waren die Erka-Kicker hellwach und gewannen am Ende deutlich mit 4:0. Dabei profitierten sie auch von Stolberger Unzulänglichkeiten, denn die Gäste sahen gleich zweimal Rot.

Klassenerhalt trotz zahlreicher Ausfälle

Der SC 09 Erkelenz blieb damit vorentscheidend über dem Abstiegsstrich. „Und das haben wir trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle geschafft. Qazim Baliu, David Godlevski, Kevin Baumann und Timon Grondowski, teilweise auch Kapitän Niklas Grimble, standen uns jedenfalls etliche Wochen nicht zur Verfügung“, sagte Keuter. „Und seit der Winterpause steht ja auch Sinan Kapar nicht mehr zur Verfügung“, ergänzte der Sportliche Leiter und Co-Trainer.

Aus der Mannschaft will Keuter niemanden besonders hervorheben. Es sei eine Mannschaftsleistung gewesen, die den Klassenerhalt ermöglicht habe. Torwart Jacomo Patza gesondert zu erwähnen, erübrige sich beinahe, denn der Schlussmann bleibe eine „Bank“ und werde auch in der Saison 2026/27 das Tor des Sportclubs hüten.

Mehrere Abgänge und Zugänge stehen fest

Nicht mehr dabei sein werden Baliu, der zu Germania Hilfarth wechselt, Baumann, der seine Karriere beendet, Niklas Kos, der sich dem SV Niersquelle Kuckum anschließt, sowie Cemil Sensoy, der zum FC Rurdorf wechselt.

Neu im Kader sind die drei Nachwuchsspieler Edon Kaliki, Nabil Laghzaoui und Artian Abazi aus den eigenen A-Junioren. Kaspar Nastalek aus Warschau und Steffen Weingart von Glesch-Paffendorf sind bereits seit längerer Zeit dabei. Für die Abwehr kommt außerdem Veysel Dere von Fortuna Linnich hinzu.

Unter der Anleitung von Cheftrainer Pascal Thora startet der SC 09 Erkelenz am 14. Juli mit dem ersten Training in die Vorbereitung auf die neue Saison. Wie im Vorjahr lautet die Zielsetzung laut Sportchef Keuter: ein einstelliger Tabellenplatz bei möglichst frühzeitig gesichertem Klassenerhalt.