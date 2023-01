Der SC Erkelenz setzte sich in der Halle durch. – Foto: Elmar Cüpper

SC 09 Erkelenz gewinnt Stadtmeistertitel In einem torreichen Finale gegen Dynamo Erkelenz krönt sich der Bezirksligist zum Hallenstadtmeister in der Erka-Stadt. Die Entscheidung fiel erst nach Neunmeterschießen.

Nach dem Gewinn des Erka-Cups in der Vorwoche an gleicher Stelle, der Karl-Fischer-Sporthalle, setzte sich der SC Erkelenz auch bei der Hallenstadtmeisterschaft in Erkelenz durch. In einem spannenden Finale besiegten sie Dynamo Erkelenz – den anderen „City-Club“ – allerdings erst im Neunmeterschießen mit 6:5. Das war notwendig geworden, weil es nach der zweimal zehnminütigen Endspielzeit und einem 6:6 (3:3) noch keinen Sieger gegeben hatte.

Der Weg der Teams in dieses Finale hätte unterschiedlicher kaum sein können. Während der SC 09 die Vorrundengruppe A als Tabellenerster mit neun Punkten deutlich dominierte und ins Halbfinale kam, erreichten Dynamo in der Gruppe C „nur“ als bester Tabellenzweiter der drei Vorrundengruppen die nächste Runde. Komplettiert wurde das Halbfinale zum einen durch den SV Niersquelle Kuckum, dem Sieger der Gruppe B, der mit neun Punkten und einem beachtlichen Torverhältnis von 23:1 auf gutem Wege schien, seinen 2020 errungenen Titel verteidigen zu können. Zum anderen sprang Ausrichter Sparta Gerderath – mit einem Last-Minute-Treffer zum 2:1 gegen Dynamo Erkelenz – in Gruppe C auf Platz eins. In diesem Vorrundenspiel ging es ohnehin ordentlich zur Sache, inklusive einer Roten Karte für einen Dynamo-Akteur. Ansonsten hatten die drei Schiedsrichter alles im Griff, profitierten vom meist sportlichen Auftreten aller zwölf Teams. Entscheidung im Neunmeterschießen