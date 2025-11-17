SC 09 Erkelenz erfreut über spätes Remis

Dank einer engagierten Leistung in der Schlussphase hat sich der SC 09 Erkelenz zu Hause gegen Tabellennachbar Rhenania Richterich noch ein 1:1(0:1)-Remis gesichert. Der spielende Co-Trainer und „Altmeister“ Sinan Kapar traf in der 86. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß von der Strafraumgrenze zum kaum mehr erwarteten Ausgleich. Richterichs zuvor aufmerksam agierender, aber kaum geforderter Torwart Norman Flecken war chancenlos.

Und trotzdem hätte seine Rhenania das Spiel in der 90. Minute doch noch zu ihren Gunsten entscheiden, als Schiri Felix Pawelczik nach einer Abwehraktion des Erkelenzers Jonas Keuter plötzlich auf den Elfmeterpunkt zeigte. Ob dieser Entscheidung schlugen die Anhänger des „Sportclub“ natürlich die Hände über dem Kopf zusammen, denn das vermeintliche Foulspiel war nicht zu erkennen. Zum Glück der 09er nahm Richterich dieses „Geschenk“ aber nicht an, scheiterte mit dem Elfer am wieder mal prächtig reagierenden Erkelenzer Keeper Jacomo Patza. In der dann noch folgenden langen Nachspielzeit versuchten die Gastgeber mit viel Engagement sogar noch alle drei Punkte einzufahren. Letztlich scheiterte das aber ebenso, wie auch die Bemühungen der Gäste, selbst den so lange sicher geglaubten Dreier mitzunehmen.

Und die hatten schon in der Anfangsphase Grund zum Jubel, als in der dritten Minute Timo Scheeren mit einem Eckball seinen Kapitän Luca Carduck-Eick erreichte, dem mit einem wuchtigen und platzierten Kopfball auch die 1:0-Führung gelang. Richterich blieb in der Folge das spielbestimmende Team. Technisch und läuferisch überlegen ließen sie die Platzherren nicht gut aussehen. Die Erkelenzer fanden überhaupt nicht ins Spiel, liefen meist nur hinterher und kamen des Öfteren einen Schritt zu spät. Eigene Torchancen waren jedenfalls nicht zu erkennen. Da hatte der Gast schon mehr zu bieten, der aber scheiterte immer wieder am aufmerksamen Erkelenzer Keeper Patza.

In der zweiten Halbzeit wurde Erkelenz dann etwas „griffiger“, gewann auch mal die Zweikämpfe, zu klaren Torchancen reichte es aber noch nicht. Die erste ergab sich dann in der 66. Minute, und Marcel Nickel traf auch tatsächlich zum vermeintlichen 1:1. Das Schiri-Trio entschied aber sofort auf eine tatsächlich vorliegende Abseitssituation. Kurz danach kam der zuvor eingewechselte Leon Klerx nach einem Hacken-Zuspiel von Kapitän Niklas Grimble zum Abschluss, zielte aber von der rechten Seite flach am langen Pfosten vorbei ins Toraus. Dann kam eben jene 86. Minute, als Marcel Nickels am gegnerischen Strafraum gefoult wurde und Sinan Kapar den Ball zum umjubelten Endstand einnetzte.

Der Ausflug von Aufsteiger Niersquelle Kuckum in die Eifel zum TV Konzen war nicht von Erfolg gekrönt. Am Ende gewann das Team aus Monschau deutlich mit 4:0 (2:0). Aber für die Schützlinge von Trainer Christian „Fuzzy“ lief es auch mehr als unglücklich. Nicht nur das Eigentor von Rico Bischof zum 0:3 frustrierte, sondern auch der folgende Strafstoß-Fehlschuss von Torjäger Benny Krüger kurz danach trug zum Ungemach bei.

Germania Hilfarth hat seine Partie gegen Concordia Oidtweiler abgesagt. Zuvor soll ein Spieler der Germania in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein. Ay-Yildizspor Hückelhoven war am Wochenende nicht im Einsatz.