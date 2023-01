SC 09 Erkelenz beendet Durststrecke Nach 19 Jahren gewinnt der SC 09 Erkelenz wieder den Erka-Cup – und schließt damit zum Rekordsieger Kückhoven auf. Dabei musste Erkelenz auf dem Weg ins Finale auch Rückschläge hinnehmen. Das Überraschungsteam ist Finalist Golkrath.

Bernd Kempe, der Ex-Vorsitzende im Verein, Beisitzer des Vorstands und Cheforganisator des Turniers, machte am Mikrofon seinem Herzen auch mal so richtig Luft: „Endlich geschafft, wir haben seit 2004 zum ersten Mal wieder das eigene Turnier gewonnen“, und an die Mannschaft gerichtet: „Ihr könnt richtig stolz sein, wir sind alle stolz.“

Im Endspiel hatte die von Co-Trainer Pascal Thora, in der Finalrunde auch als Spieler aktiv, den A-Ligisten SV Golkrath mit 3:0 (2:0) bezwungen. Neuzugang Qazim Baliu und Yannik Huff vor dem Seitenwechsel sowie Robin Louis in der zweiten Halbzeit der 2 x 10-minütigen Endspielzeit erzielten die Tore für Erkelenz. In der Vorrunde hatte das noch anders ausgesehen, da hatte Golkrath die Gruppe A klar dominiert – und Erkelenz mit 4:2 bezwungen. In der Zwischenrunde verlor Erkelenz zudem mit 1:2 gegen Bezirksligist SG Union Würm-Lindern, qualifizierte sich aber dennoch als Zweiter der Gruppe B hinter der SG Union für das Halbfinale. Das taten in der Zwischenrunde Gruppe A dann auch der TuS Germania Kückhoven als Erster, und eben der SV Golkrath.

Im ersten Halbfinale standen sich Titelverteidiger Kückhoven und Erkelenz gegenüber – und es endete mit einem kaum erwarteten Ausgang, jedenfalls was die Höhe des Sieges betrifft. Mit gleich 5:1 (1:0) fegten die Erkelenzer den bisherigen Turnierrekordhalter vom Hallenboden. „Das wird gegen Würm-Lindern ein sicher spannendes Endspiel“, so der allgemeine Trend unter den wieder zahlreichen Zuschauern. Aber weit gefehlt. Der SV Golkrath agierte mit dem Bezirksligisten nicht nur auf Augenhöhe, sondern besiegte diesen sogar mit 3:2 (1:1) – und schaffte es ins Finale. Die Torjäger der SG Union – stattliche 49 Tore waren der Mannschaft in Vor- und Zwischenrunde sowie im Halbfinale gelungen – mussten mit dem Spiel um Platz drei vorliebnehmen, wie auch Kückhoven. Das Finale von 2020 gab es diesmal eine Nummer kleiner. Das Spiel um Platz drei wird per Neunmeterschießen ausgetragen. Und anders als 2020 hieß der Sieger dieses Mal Würm-Lindern. Nach jeweils sechs Schützen stand am Ende ein 4:3-Erfolg für die SG Union.