SC 04 Tuttlingen: „Wir wollen definitiv jeden Gegner ärgern" FuPa-Teamcheck: Der SC 04 Tuttlingen zwischen Anspruch und Absicherung von LS · Heute, 07:00 Uhr

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Spielertrainer Gabriel Gasic analysiert im FuPa-Teamcheck die Hinrunde des SC 04 Tuttlingen in der Landesliga, Staffel 3. Der Tabellenachte verfolgt einen klaren offensiven Ansatz, arbeitet aber gezielt an Stabilität, um den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern.

Tabellenplatz als realistisches Spiegelbild Nach der Hinrunde steht der SC 04 Tuttlingen mit 24 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Für Gabriel Gasic ist diese Platzierung nachvollziehbar. Die Mannschaft habe ihre Aufgaben „gegen Mannschaften, die tabellarisch unter uns stehen, größtenteils erfolgreich erledigt“. Gleichzeitig fehle bislang der Sieg gegen ein besser platziertes Team. Deshalb sei der Rang „gerechtfertigt“ – auch vor dem Hintergrund, dass Tuttlingen zwei Spiele weniger absolviert habe als Pfullingen. Attraktiver Fußball mit bewusstem Risiko Offensiv zeigt Tuttlingen mit 33 Treffern seine Ambitionen, defensiv spiegeln 31 Gegentore die Kehrseite des mutigen Ansatzes wider. Gasic macht keinen Hehl aus der Spielidee: „Wir wollen attraktiven, offensiven Fußball zeigen.“ Dass dies Risiken birgt, sei einkalkuliert. Dennoch habe es zu viele Gegentore gegeben – insbesondere durch „individuelle Fehler“ und „defensive Umschaltmomente, die nicht gut verteidigt wurden“. Ziel sei es daher, „weniger Tore zu kassieren, aber trotzdem noch attraktiv zu spielen“. Dafür brauche es, so Gasic, „hohe Laufbereitschaft in beide Richtungen“.

Lehrreiche Rückschläge prägen die Entwicklung Ein Spiel steht sinnbildlich für die Lernprozesse der Hinrunde: die Niederlage in Tübingen. „Wir schaffen es, vier Tore auswärts zu schießen und fahren trotzdem mit null Punkten nach Hause“, erinnert sich Gasic an das 4:5. Das sei „sehr, sehr ärgerlich“ gewesen und dürfe sich nicht wiederholen. Genau aus solchen Spielen ziehe die Mannschaft ihre wichtigsten Lehren. Kollektive Entwicklung statt Einzelglanz Bei der Frage nach herausragenden Spielern bleibt der Spielertrainer bewusst zurückhaltend. „Ich möchte keine Spieler explizit nennen“, betont er, da sich „die Jungs alle zusammen wirklich gut entwickeln“. Besonders wertvoll sei, dass Akteure, die „letztes Jahr noch Kreisliga A gespielt haben“, nun in der Landesliga bestehen und „es wirklich sehr gut machen“. Der Fortschritt des gesamten Teams steht klar im Vordergrund.