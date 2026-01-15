SC 04 Tuttlingen stürmt, die Gruppe 6 bleibt ein Nervenspiel

Der AHG-Aktivencup hat am heutigen Donnerstag seine nächste Facette gezeigt. Während in der Gruppe 5 ein Team früh die Richtung vorgab und den Abend kontrollierte, entwickelte sich die Gruppe 6 zu einem Rechenexempel, in dem jedes Tor Gewicht bekam. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie reichten erneut aus, um klare Signale zu senden – und zugleich neue Fragen für die Endrunde aufzuwerfen.

Gruppe 5: SC 04 Tuttlingen setzt ein Ausrufezeichen In der Gruppe 5 dominierte der SC 04 Tuttlingen den gesamten Abend. Vier Siege, 26:6 Tore und 12 Punkte sprechen eine klare Sprache. Tuttlingen eröffnete mit einem deutlichen Erfolg gegen den Hegauer FV III, behauptete sich anschließend gegen den FV Plochingen und setzte sich auch im direkten Duell mit der SG Empfingen II durch. Den Abschluss bildete ein zweistelliges Ergebnis gegen den SV Heselwangen, das die Überlegenheit dieses Auftritts unterstrich.

Ein Turnierabend ohne Atempause Auch der dritte Turniertag folgte dem bekannten Muster des AHG-Aktivencups: zwei Fünfergruppen, 20 Spiele, kein Leerlauf. Die Halle war vom ersten Anstoß an unter Strom, denn jede Partie floss unmittelbar in die Tabellenkonstellationen ein. Wer hier nicht sofort präsent war, verlor schnell den Anschluss.

Empfingen II bleibt dran, aber nicht ganz dran

Die SG Empfingen II belegte mit 16:8 Toren und 9 Punkten Rang zwei. Der Abend begann überzeugend mit klaren Siegen, doch die Niederlage gegen Tuttlingen verhinderte den Griff nach Platz eins. Empfingen II zeigte dennoch Konstanz und sicherte sich mit einem späten Erfolg gegen den FV Plochingen die Qualifikation als Gruppenzweiter.

Plochingen mit Offensivdrang und offenen Räumen

Der FV Plochingen schloss die Gruppe mit 19:14 Toren und 6 Punkten auf Rang drei ab. Die Offensive war präsent, doch die Defensive ließ zu viele Gegentreffer zu, um weiter nach oben zu kommen. Siege gegen Heselwangen und Hegauer FV III hielten Plochingen im Rennen, die Niederlage gegen Tuttlingen setzte jedoch eine klare Grenze.

Heselwangen kämpft, Hegau bleibt ohne Punkt

Der SV Heselwangen sammelte 3 Punkte und kam auf 6:20 Tore. Einzelne Phasen waren umkämpft, doch über den Abend hinweg fehlte die Stabilität. Der Hegauer FV III blieb punktlos bei 6:25 Toren. Die nackten Zahlen verdeutlichen, wie gnadenlos der Hallenfußball an diesem Abend war.

Gruppe 6: Drei Teams auf Augenhöhe

Während die Gruppe 5 früh sortiert war, entwickelte sich die Gruppe 6 zu einem engen Dreikampf. Der BSV 07 Schwenningen, der VfL Nagold und die SGM SV Gruol/Erlaheim beendeten die Gruppe jeweils mit sieben Punkten. Erst die Tordifferenz brachte die Entscheidung zugunsten von Schwenningen, das mit 16:9 Toren Platz eins belegte.

Schwenningen mit spätem Nachdruck

Der BSV 07 Schwenningen begann mit einer knappen Niederlage, stabilisierte sich jedoch im Verlauf des Abends. Ein Sieg gegen Gruol/Erlaheim und ein deutlicher Erfolg gegen den SV Neustetten sorgten dafür, dass Schwenningen am Ende ganz oben stand. Die Mannschaft bewies die Fähigkeit, sich im Turnier zu steigern.

Nagold bleibt konstant im oberen Feld

Der VfL Nagold kam auf 12:8 Tore und ebenfalls sieben Punkte. Ein deutlicher Sieg gegen den VfR Sulz und ein Erfolg gegen Neustetten hielten Nagold lange in Schlagdistanz zur Spitze. Das Unentschieden gegen Schwenningen verhinderte jedoch den Gruppensieg.

Gruol/Erlaheim sammelt Punkte mit Effizienz

Die SGM SV Gruol/Erlaheim erzielte 8:7 Tore und erreichte ebenfalls sieben Punkte. Siege gegen Schwenningen und Nagold unterstrichen die Effizienz dieses Auftritts, doch ein knapper Rückschlag gegen Sulz kostete letztlich die bessere Ausgangsposition.

Neustetten und Sulz im Mittelfeldduell

Der SV Neustetten landete mit 5:10 Toren und 4 Punkten auf Rang vier. Der Auftaktsieg brachte Hoffnung, doch danach fehlte die Durchschlagskraft. Der VfR Sulz schloss mit 5:12 Toren und 3 Punkten ab, zeigte phasenweise Widerstand, konnte den engen Dreikampf an der Spitze aber nicht beeinflussen.

Der Blick richtet sich nach vorn

Nach drei intensiven Turniertagen ist das Bild klarer, aber nicht vollständig. Die Gruppen 5 und 6 haben weitere Anwärter für die Endrunde geliefert und zugleich gezeigt, wie schmal der Grat zwischen Dominanz und Ausgeglichenheit ist. Die Entscheidung fällt am Samstag, 17. Januar 2026, wenn die Endrunde beginnt. Ab 14 Uhr startet die Gruppenphase der Endrunde, ehe am Abend die K.-o.-Spiele folgen. Die Viertelfinals beginnen um 19:57 Uhr, die Halbfinals um 21:02 Uhr und 21:15 Uhr. Das Spiel um Platz drei ist für 21:41 Uhr angesetzt, das Finale für 21:54 Uhr.