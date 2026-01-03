SC 04 Tuttlingen krönt einen intensiven Hallentag mit dem Turniersieg

Der B.-Braun-Cup des SC 04 Tuttlingen hat am heutigen Samstag die Mühlauhalle in den Mittelpunkt des regionalen Hallenfußballs gerückt. 13 Mannschaften, ein durchgehender Wettbewerb im Champions-League-Modus und Spiele mit Rundumbande sorgten für einen Hallentag ohne Verschnaufpause. Am Ende setzte sich der Gastgeber SC 04 Tuttlingen durch und gewann das Finale gegen die TSG Balingen II. Der Turniersieg war das Ergebnis eines langen, fordernden Wettbewerbs, der Konstanz, mentale Stärke und spielerische Qualität verlangte.

Ein Turnier mit klarer Struktur Der B.-Braun-Cup wurde in einer gemeinsamen Vorrunde mit allen 13 Teams ausgetragen. Jede Mannschaft absolvierte zahlreiche Begegnungen, aus denen eine Gesamttabelle entstand. Diese Rangliste entschied über die Platzierungsspiele, die Halbfinals und schließlich das Finale. Gespielt wurde mit Rundumbande und einer Spielzeit von zehn Minuten, was dem Turnier ein hohes Grundtempo verlieh und jede Unachtsamkeit unmittelbar bestrafte. Der Modus stellte sicher, dass nicht einzelne Ausreißer, sondern konstante Leistungen über den gesamten Turniertag hinweg belohnt wurden.

Ein stark besetztes Teilnehmerfeld

Das Teilnehmerfeld vereinte zahlreiche etablierte Teams aus der Region. Neben dem SC 04 Tuttlingen traten unter anderem die TSG Balingen II, der BSV 07 Schwenningen, der SV Aasen, der SC Pfullendorf II, die SGM Deißlingen/Lauffen, der FC 07 Albstadt, der SV Zimmern, der SV Wurmlingen, der SV Kolbingen, der FC Uhldingen 1927, die SG Empfingen sowie der SC 04 Tuttlingen II an. Die Vielzahl an Begegnungen führte zu einem direkten Vergleich unterschiedlichster Spielanlagen, die sich im engen Hallenraum unmittelbar gegenüberstanden.

Balingen II und Schwenningen als Taktgeber

In der langen Vorrunde setzten vor allem die TSG Balingen II und der BSV 07 Schwenningen früh Akzente. Beide Mannschaften überzeugten mit Effizienz und Durchschlagskraft und sammelten kontinuierlich Punkte. Balingen II stellte mit 33 erzielten Treffern die treffsicherste Offensive der Vorrunde, während Schwenningen defensiv stabil blieb. Dahinter entwickelte sich ein dichtes Verfolgerfeld, in dem jede Partie über mehrere Tabellenplätze entscheiden konnte.

Der Gastgeber findet seinen Rhythmus

Der SC 04 Tuttlingen steigerte sich im Verlauf des Turniers kontinuierlich. Nach intensiven Vorrundenspielen behauptete sich der Gastgeber im direkten Vergleich mit mehreren Konkurrenten und arbeitete sich in die entscheidende Phase vor. Die Mannschaft zeigte sich kompakt, nutzte ihre Chancen konsequent und ließ sich auch von Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen. Mit zunehmender Turnierdauer wuchs die Sicherheit im eigenen Spiel sichtbar.

Platzierungsspiele mit Spannung

Nach der Vorrunde blieben alle Teams im Wettbewerb. In den Platzierungsspielen wurden die Ränge endgültig ausgespielt, teils erst im Neunmeterschießen. Diese Begegnungen unterstrichen die Ausgeglichenheit des Teilnehmerfeldes und sorgten dafür, dass jede Platzierung sportlich erarbeitet wurde. Auch abseits der Titelentscheidung blieb das Niveau hoch und der Einsatz spürbar.

Halbfinals als sportliche Zuspitzung

In den Halbfinals erreichte der B.-Braun-Cup seine entscheidende Phase. Der SC 04 Tuttlingen setzte sich gegen den BSV 07 Schwenningen durch und zog ins Finale ein. Parallel dazu behauptete sich die TSG Balingen II gegen den SV Aasen. Beide Partien machten deutlich, wie eng Sieg und Niederlage im Hallenfußball beieinanderliegen und wie wichtig Präzision in den entscheidenden Momenten ist.

Ein klares Finale

Im Endspiel traf der Gastgeber auf die TSG Balingen II. Der SC 04 Tuttlingen nutzte seine Chancen konsequent und gewann das Finale mit 4:1. Damit krönte der Gastgeber einen Turniertag, an dem er sich Schritt für Schritt gesteigert hatte. Balingen II musste sich nach einem starken Turnier mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Ein verdienter Sieger zum Abschluss

Mit dem Turniersieg des SC 04 Tuttlingen fand der B.-Braun-Cup einen sportlich überzeugenden Abschluss. Der Gastgeber setzte sich in einem anspruchsvollen Wettbewerb mit 13 Teams durch und bestätigte die Qualität des Turniers. Der B.-Braun-Cup unterstrich damit seinen Stellenwert als hochklassiges Hallenturnier und setzte zum Jahresbeginn ein klares sportliches Ausrufezeichen in Tuttlingen.