SBR will Rückenwind mitnehmen: „Mit breiter Brust nach Waldperlach"

Felix Heimes und der Sportbund Rosenheim wollen in Waldperlach den nächsten Dreier einfahren. (Archivfoto) – Foto: Marc Marasescu

In der Rückrundentabelle belegt der Sportbund Rosenheim Rang eins. Gegen Waldperlach soll nun nachgelegt werden.

Am kommenden Sonntag geht es für die Rosenheimer zum SV Waldperlach. Die Hausherren liegen mit einer Partie weniger vier Punkte hinter der Mannschaft von Patrick Zimpfer. Die Woidler belegen den letzten Platz vor den Relegationsrängen.

Nächstes Sechs-Punkte-Spiel für den Sportbund Rosenheim. In der Bezirksliga Ost stehen die Grün-Weißen vor richtungsweisenden Wochen. Erst am vergangenen Spieltag feierte der SBR drei wichtige Punkte gegen Lokalrivale SV Bruckmühl.

Zum Start ins Pflichtspieljahr 2026 verlor der SVW klar gegen den FC Aschheim. Mehmet Ekici und Co. machten kurzen Prozess und gewannen mit 4:0. Schon vor der Winterpause lief es nicht für Waldperlach – seit acht Ligaspielen wartet das Team auf einen Dreier.

Abstieg vor drei Jahren: SBR reist mit schlechten Erinnerungen zum SVW

Beim Sportbund sieht die Lage anders aus. Der SBR führt die Rückrundentabelle an. Drei der letzten vier Ligaspiele konnte die Zimpfer-Elf für sich entscheiden, gegen Miesbach gab es vor der Winterpause ein 1:1-Unentschieden. Besonders der Derbysieg gegen Bruckmühl sollte den Grün-Weißen weiteren Rückenwind geben.

An das letzte Spiel in Waldperlach werden sich einige beim SBR nur ungern erinnern. Im Mai 2023 stieg man nach einer 1:3-Niederlage aus der Bezirksliga ab. Im damaligen Aufgebot standen mit Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Johannes Deckert, Mike Kumberger, Benedikt Mittermayr, Carlos Kurzer und Luca Hayden auch Spieler des jetzigen Kaders.

Nach letztem Derbysieg: Sportbund reist mit viel Selbstvertrauen nach Waldperlach

„Wir haben das nächste Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust“, weiß SBR-Trainer Zimpfer. Den kommenden Gegner schätzt er als „erfahrenen Bezirksligisten“ ein. Für Waldperlach ist es die fünfte Saison in Folge in der Bezirksliga.

Zimpfer weiter: „Wir wissen um die Bedeutung der Partie und fahren mit breiter Brust nach Waldperlach. Immerhin führen wir die Rückrundentabelle an, in der wir in der Hinrunde zu gleichem Zeitpunkt Letzter waren.“

Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 14:30.