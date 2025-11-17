🗣: SBR mit glücklichem Remis - Super Abschluss für SVB und Zorneding

Wir haben das Spiel aber selbst unnötig wieder spannend gemacht. Trotzdem bin ich sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft, wie sie in einer schwierigen Situation, nachdem der Gegner brutal gedrückt hat, umgegangen ist. Wenn der TSV Siegsdorf Woche für Woche so auftritt und diese Intensität auf den Platz bringt, dann werden sie noch jede Menge Punkte holen in dieser Saison.«

Florian Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Es war ein Fußballspiel, in dem die Zuschauer wirklich alles was Fußball ausmacht und das Fußballherz begehrt, für ihr Eintrittsgeld bekommen haben: Schöne Tore, hohe Intensität, individuelle Fehler, gelbe Karten, rote Karten, Zeitstrafen. Der Umgang auf dem Platz war trotzdem absolut in Ordnung. Am Ende war es auch ein super Fußballspiel, das wir - Gott sei Dank - gewonnen haben.

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Auch wenn wir ein bisschen enttäuscht über das Ergebnis sind, muss ich mich bei den Jungs für ein wirklich tolles Halbjahr, das wir auf einem guten fünften Platz beenden, bedanken.

Wir sind gut ins Spiel gekommen. Aufgrund der ersten halben Stunde hätten wir den Sieg verdient gehabt. Wir hatten drei, vier gute Möglichkeiten. Aber uns ist es nicht gelungen, in Führung zu gehen. Rosenheim hat mit der ersten Aktion, einer Standardsituation, kurz vor der Halbzeit die Führung erzielt. Das hat nicht dem Spielverlauf entsprochen. Wir sind wieder gut aus der Kabine herausgekommen und haben gleich nach der Halbzeit ausgleichen können.

Danach ist das Spiel eher ein bisschen zarter weitergegangen Wir hatten noch ein, zwei Halbchancen. Rosenheim hatte kurz vor Schluss auch noch eine große Chance. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass es eine lange Saison war. Am Ende waren beide sowie auch der Rasen zufrieden, in die Winterpause gehen zu können. Für beide Teams dürfte das Unentschieden ok sein. Jeder hat zum Abschluss noch einmal einigermaßen ein Erfolgserlebnis gehabt.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB DJK Rosenheim: »Das letzte Spiel hat Spaß gemacht und das Jahr 2025 an einem tollen Herbsttag schön abgerundet. Wir nehmen den Punkt mit. Ob dieser verdient ist oder nicht, sei dahingestellt. Wir haben in der ersten Halbzeit einiges an Glück gehabt, als Miesbachs Top-Torschütze Josef Sontheim den ein oder anderen Hochkaräter ausgelassen hat.

Diese Phase haben wir überstanden und sprichwörtlich aus dem Nichts aus einem Freistoß die Pausenführung gemacht. Genau das hatten wir uns vorgenommen. Wir wussten, wir bekommen nicht viele Chancen, aber die müssen wir nutzen. Der Platz war aufgrund der Jahreszeit schwer zu bespielen. Fußball zu spielen war kaum möglich. Der Ball ist nur rumgehoppelt.

In Halbzeit zwei haben wir sehr, sehr gut verteidigt und bis auf das Gegentor nichts zugelassen. Das fiel durch einen Querpass in die Mitte. Der Abschluss ging an die Unterkante der Latte und sprang wieder raus. Es war ein knappes Ding. Der Ball war aber wohl drin.

Hinten raus hatten wir in der 90. Minute die Riesenchance, nach einer Einwurf-Flanke noch das 2:1 zu machen. Damit können wir wohl auch von einem verdienten Punktgewinn reden, Wir haben viel investiert und hatten einige angeschlagene Spieler, die nochmal über ihre Grenze hinaus gegangen sind.

Zum Jahresende überwintern wir über dem Strich und stehen damit mit 22 Punkten da, wo wir uns wahrscheinlich am Anfang der Saison nicht gesehen hätten. Wir sind absolut zufrieden und glücklich.

Ergänzend zum Spiel: Miesbach ist ein toller Verein mit einer guten und absolut sympathischen Mannschaft und einem super Trainer. Kompliment, was er aus der Mannschaft macht. Zudem haben sie einen spitzen Torjäger vorne drin. Wenn sie noch ein bisschen konstanter in ihren Leistungen werden, machen sie sicher den nächsten Schritt.«

SV Bruckmühl krönt Aufholjagd: "Super Abschluss für das Jahr"