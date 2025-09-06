SBR II legt vor – Setzt der Sportbund seine Serie in Saaldorf fort?

Carlos Kurzer und der SB DJK Rosenheim wollen in Saaldorf nachlegen. – Foto: Manfred Neueder

Der Sportbund Rosenheim ist am Sonntag beim SV Saaldorf gefordert.

Nach erfolgreichen letzten Wochen will der SB DJK Rosenheim jetzt nachlegen. Zuletzt verlor der Sportbund die letzten drei Spiele nicht und holte gegen den TSV Siegsdorf den ersten Dreier. Jetzt wartet eine schwierige Auswärtsaufgabe auf die Grün-Weißen. Für die Mannen von Patrick Zimpfer geht es zum SV Saaldorf. Die Hausherren konnten sich in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt sichern. In der laufenden Spielzeit liegt Saaldorf mit sechs Punkten nach sieben Spielen im unteren Drittel der Tabelle. Den letzten Sieg gab es am ersten Spieltag gegen Brückmühl. Zuletzt setzte es eine knappe 0:1-Niederlage gegen Aschheim.

Morgen, 14:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 14:00 PUSH Die Teams kennen sich. In der Abstiegssaison aus der Bezirksliga musste der Sportbund zweimal gegen Saaldorf ran und blieb sieglos. In Saaldorf verloren die Rosenheimer mit 0:3, im heimischen Josef-März-Stadion setzte es eine 1:2-Niederlage.

Mit dem Rückenwind aus den letzten Partien will der Sportbund Rosenheim die Bilanz nun verbessern und in Saaldorf punkten. Der Sportbund hat ein Spiel und einen Punkt weniger und könnte an den Hausherren vorbeiziehen. Es geht also um Big Points in Saaldorf. Nach drei Spielen ohne Niederlage – Punktet der Sportbund auch in Saaldorf? SBR-Coach Zimpfer freut sich auf die Partie: „Nach drei ungeschlagenen Spielen werden wir mit sehr viel Mut und Selbstvertrauen nach Saaldorf fahren. Wir wissen, dass es in Saaldorf schwierig ist zu spielen.“ Zimpfer fügt an: „Wir können endlich nahezu aus voller Kapelle schöpfen und sind deswegen zuversichtlich, auch in Saaldorf punkten zu können.“ Für einen guten Start in das Wochenende sorgte die SBR-Reserve. Die Mannen von Patrick Ofenmacher wussten ihren Start zu vergolden und gewannen gegen Aschau mit 4:1. Die Rückkehr der zweiten Mannschaft des SBR hätte kaum besser starten können. Die Tore für den Sportbund erzielten Anthony Caliendo (1., 77.), Filip Biesinger (19.) und Lorian Sylaj (87.).