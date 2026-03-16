🗣: SBR die „gierigere" Mannschaft – Zorneding verliert „unglücklich"

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: "Die Jungs haben sich den Sieg heute durch eine kämpferische und geschlossene Leistung verdient. Wir waren bissiger und konsequenter als der Gegner. Die Köpfe sind mit dem Sieg heute endlich wieder frei. Jetzt wollen wir die Spannung und den Fokus hochhalten."

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: "In der ersten Halbzeit waren wir clever und griffiger. Wir gehen mit 1:0 in Führung nach einem schönen Konter. In der zweiten Halbzeit hat Dorfen gedrückt und alles versucht. Wir haben lange ziemlich gut verteidigt. Als die Kräfte geschwunden sind, sind auch die Torchancen gefährlicher geworden.

Ein Gegentor kriegen wir nach einer Flanke von außen. Da steht dann Gerhard Thalmaier gut und macht ihn auch super. In der letzten Minute der Nachspielzeit bekommen wir wieder eine Flanke nicht wegverteidigt und kriegen das späte 1:2. Aufgrund des Zeitpunkts des Gegentreffers ist es natürlich unglücklich, aber in der zweiten Halbzeit haben wir Offensiv nicht mehr richtig stattgefunden und uns nur noch auf das Verteidigen konzentriert. Drei Punkte oder ein Punkt wären natürlich super geil gewesen. Jetzt ist es wie es ist. Wir haben nicht zu Unrecht verloren."

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