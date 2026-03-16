🗣: SBR die „gierigere" Mannschaft – Zorneding verliert „unglücklich"

Der SV Waldperlach beendet die Negativserie und sammelt endlich wieder drei Punkte. In Rosenheim reitet man weiter auf der Erfolgswelle und auch Bruckmühl punktet erstmals im Jahr 2026. Die Stimmen zum 21. Spieltag der Bezirksliga Ost.
Hans Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: "Über 90 Minuten gesehen war unser Sieg sicher verdient, weil wir einfach mehr klare Chancen gehabt haben. Ebersberg hat stark begonnen und sicherlich nicht wie der 16. gespielt. Sie haben richtig Druck gemacht und sind durch einen berechtigten Foulelfmeter in Führung gegangen. Wir haben uns erstmal schütteln müssen, ehe wir dann zu unseren ersten Chancen gekommen sind.
Einen abgefältschten Schuss hat der Torwart noch gehalten, den Nachschuss hat dann Drilon Shukaj zum 1:1 verwertet. Nach der Pause sind wir top rausgekommen. Ein Flachschuss von Florian Haas hat zum 2:1 geführt. Die nächsten 20 Minuten haben wir einige Topchancen gehabt, in denen wir den Deckel draufmachen müssen. Das ist uns leider nicht gelungen und so war es eine spannende Schlussviertelstunde. Ebersberg hat noch einmal alles nach vorne geworfen, wir haben aber alles super wegverteidigt. Aufgrund der größeren Anzahl an Chancen haben wir dann verdient drei Punkte mitgenommen."
Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: "Die Jungs haben sich den Sieg heute durch eine kämpferische und geschlossene Leistung verdient. Wir waren bissiger und konsequenter als der Gegner. Die Köpfe sind mit dem Sieg heute endlich wieder frei. Jetzt wollen wir die Spannung und den Fokus hochhalten."
Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: "In der ersten Halbzeit waren wir clever und griffiger. Wir gehen mit 1:0 in Führung nach einem schönen Konter. In der zweiten Halbzeit hat Dorfen gedrückt und alles versucht. Wir haben lange ziemlich gut verteidigt. Als die Kräfte geschwunden sind, sind auch die Torchancen gefährlicher geworden.
Ein Gegentor kriegen wir nach einer Flanke von außen. Da steht dann Gerhard Thalmaier gut und macht ihn auch super. In der letzten Minute der Nachspielzeit bekommen wir wieder eine Flanke nicht wegverteidigt und kriegen das späte 1:2. Aufgrund des Zeitpunkts des Gegentreffers ist es natürlich unglücklich, aber in der zweiten Halbzeit haben wir Offensiv nicht mehr richtig stattgefunden und uns nur noch auf das Verteidigen konzentriert. Drei Punkte oder ein Punkt wären natürlich super geil gewesen. Jetzt ist es wie es ist. Wir haben nicht zu Unrecht verloren."
Patrick Zimpfer, Trainer des Sportbund Rosenheim: "Wir sind gestern auf eine technisch und spielerisch starke Mannschaft mit viel Erfahrung getroffen. Am Ende waren wir die hungrigere und gierigere Mannschaft. Es war ein Spiel mit vielen Standards, in denen wir die besseren hatten. Aschau konnte aus viel Balbesitz wenig machen. Einzig die ersten 15 Minuten mussten wir überstehen.
Am Ende verletzte sich ein Spieler von Aschau schwerer an der Schulter. Seitens des gesamten SBR wünschen wir diesem alles Gute."
Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: "Es war ein verdienter Punkt nach einer sehr, sehr kämpferischen Leistung. Den Auswärtszähler nehmen wir nicht nur einfach so mit, den haben wir uns erarbeitet. Wir haben viel dafür getan und dieser eine Punkt könnte am Ende goldwert sein.
Auf dem Untergrund war nicht mehr Fußball möglich. Mit den Bedingungen war es ganz schwierig, eine Linie in unser Offensivspiel zu bekommen. Es waren Kampf und Körpereinsatz gefragt, das haben wir zu 100 Prozent gezeigt."