SB Traunstein zieht in nächste Runde - TSV Dorfen bleibt Bezirksligist

Einzug in die nächste Runde der Relegation zur Landesliga Bayern. Nachdem das Hinspiel zwischen dem SB Chiemgau Traunstein und dem TSV Dorfen noch 1:1 endete, hat sich im Rückspiel der Landesligist mit 3:0 durchgesetzt.

Traunstein war von Beginn an spielbestimmend und so fiel der erste Treffer bereits in der 13. Minute. Kremer fing einen Klärungsversuch der Dorfener ab und schob den Ball zum 1:0 ein. Die nächsten guten Chancen vergab der Landesligist. Nach der Halbzeit dann der nächste Treffer. Traunsteins Dennis Hrvoic versenkte den Ball mit etwas Glück im Dorfener Tor (49.). Rund zehn Minuten später hatte der TSV die Chance auf den Anschlusstreffer, vergab aber.

Kremer avanciert zum Doppel-Torschützen

Traunstein hingegen legte nach und sicherte sich durch Mark Kremer (67.) einen höchst komfortablen Vorsprung für die letzten gut 20 Minuten. Damit war das Spiel auch entschieden, doch der TSV Dorfen gab sich nicht auf und kämpfte weiter.

Am Ende hat es für den Bezirksligisten nicht gereicht, in die nächste Relegationsrunde einzuziehen. Der SB Chiemgau Traunstein darf weiter auf den Liga-Verbleib hoffen und trifft nun auf den FC Künzing.

SB Chiemgau Traunstein – TSV Dorfen 3:0

SB Chiemgau Traunstein: Issa Ndiaye, Hannes Kraus, Alexander Dreßl (81. Emil Tersteegen), Patrick Dreßl, Dennis Hrvoic (70. Luca Paticchia), Sandro Discetti, Gentian Vokri, Vegard Salihu (72. Mihael Paranos), Jonas Kranzfelder, Mark Kremer (69. Elia Hufnagl), Sascha Marinkovic (64. Karlo Jolić) - Trainer: Danijel Majdancevic

TSV Dorfen: Valentino Mierschke, Benedikt Hönninger (84. Sebastian Bauer), Timo Lorant (56. Bastian Rachl), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Felix Blaha (87. Maximilian Hänle), Christopher Scott (78. Marvin Bräuniger), Gerhard Thalmaier (78. Yavuz Tenha), Leon Eicher, Alois Eberle - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 1069

Tore: 1:0 Mark Kremer (13.), 2:0 Sascha Marinkovic (49.), 3:0 Mark Kremer (67.)