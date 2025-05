SB Rosenheim vor Bezirksliga-Rückkehr: „Freundschaft mehr wert als Geld“

Vier Spiele vor Schluss liegen die Rosenheimer auf Rang eins der Kreisliga 1 Inn/Salzach. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, zehn Zähler sind es bereits auf den dritten Platz. „Wir haben uns im Winter gesagt, dass wir den ersten Tabellenplatz von Spiel zu Spiel verteidigen wollen. Wenn uns das gelingt, steigen wir am Ende der Saison auf“, so Zimpfer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern über die Ausgangslage im Saisonendspurt.

Rosenheim – Im letzten Jahrzehnt ging es für den SB DJK Rosenheim sportlich immer weiter talwärts. Seit der Saison 2014/2015 ist der Sportbund von der Bayernliga bis in die Kreisliga durchgereicht worden . Nun steht Trainer Patrick Zimpfer mit seiner Mannschaft unmittelbar vor der Rückkehr in die Bezirksliga.

Fikret Jahic ist mit 21 Toren der Top-Torjäger der DJK. „Er ist ein talentierter Fußballer. Er wird von seinen Mitspielern aber auch gut in Szene gesetzt“, erklärt Zimpfer. „Generell hat der 21-Jährige einen großen Schritt gemacht und sich gut entwickelt“, lobt der Chefcoach den Offensivspieler, der auch für die Beton Boys München in der Futsal-Bundesliga aufläuft.

Im Sommer 2022 übernahm Zimpfer den Sportbund in der Bezirksliga Ost. „Der sportliche Abstieg aus der Bayernliga bis runter in die Kreisliga ist dem geschuldet, dass falsche Schlüsse gezogen wurden, zum Beispiel in der Kaderplanung“, so der 37-Jährige über die sportliche Talfahrt des langjährigen Bayernligisten in den vergangenen Jahren.

Eigengewächse und Zusammenhalt als Erfolgsrezept beim SB Rosenheim

„Früher hatten die Spieler relativ wenig Verbindung zum Sportbund. Aber sie konnten für einen guten Monatsbetrag höherklassig kicken“, führt Zimpfer weiter aus. Die Corona-Krise hat den Verein wirtschaftlich getroffen. „In der Bezirksliga haben wir mit einer brutal jungen Truppe gespielt“. Nach dem Abstieg in die Kreisliga brauchte die Mannschaft, sich zurechtzufinden, so der Trainer.

„Die Trendwende im Vergleich zu den vergangenen Jahren fand statt, weil die Mannschaft jetzt beständiger und homogener ist“, sagt der 37-Jährige. Viele Spieler aus der eigenen Jugend haben seit Zimpfer vor zwei Jahren übernommen hat den Sprung in den Herrenbereich geschafft. Auch den Zusammenhalt der Mannschaft lobt der junge Trainer: „Jeder kämpft für den anderen auf dem Feld. Wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt. Von talentiert bis erfahren ist alles dabei. Es macht einfach Spaß momentan“.

DJK-Coach Zimpfer über mögliche Wechsel

In Zukunft soll beim Sportbund hinsichtlich der Vereinsstruktur alles im Rahmen bleiben. „Ich bin der Auffassung, dass im Amateurbereich der Wille, der Zusammenhalt, die Freundschaft auf dem Platz viel mehr wert sind, als nur für Geld zu spielen.“

Deshalb werde sich der Verein zukünftig, wenn überhaupt, mit Spielern verstärken, die einen Bezug zur Mannschaft haben. „Für die Bezirksliga wird man ein bisschen Qualität brauchen, weil der eine oder andere vielleicht aufhört oder wechselt. Jetzt wollen wir aber erstmal aufsteigen“, sagt Patrick Zimpfer. (fz)