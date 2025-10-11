🗣: SB Rosenheim schimpft nach Skandalspiel – TuS und VfB zufrieden

Waldperlach unterliegt in Bruckmühl, SVW-Coach Wittmann sieht aber positive Ansätze. Ein tolles Bezirksliga-Spiel gewinnt Holzkirchen in Dorfen. Ebenfalls siegreich sind Töging und der VfB Forstinning, wobei die Fazits der Trainer unterschiedlich aussehen. Großer Frust herrscht beim SB Rosenheim über den Schiedsrichter in Ampfing. Die ersten Stimmen der Bezirksliga Ost zum 13. Spieltag.
Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, gefährlich zu werden. Das Gegentor mit dem Halbzeitpfiff war dann natürlich extrem bitter für uns. Aktuell treffen wir in vielen Situationen die falschen Entscheidungen und müssen insgesamt klarer und zielstrebiger auftreten.
Die Reaktion der Mannschaft, der Zusammenhalt und der Einsatz nach der Pause waren allerdings positiv – das nehmen wir mit in die nächste Woche. Jetzt gilt es, neue Energie zu sammeln, auf gegenseitiges Vertrauen zu setzen und uns nach ein paar Tagen Pause fokussiert auf das nächste Spiel vorzubereiten.«
Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Ein super Spiel, bei einem super Gegner. Das Ergebnis ist am Ende auch verdient, da die erste Hälfte unsererseits sehr, sehr stark war. Die zweite Hälfte war leider sehr wild, doch mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit haben wir uns noch belohnt.«
Robert Berg, FC Töging: »Gefühlt befinden wir uns zu Beginn jeder Halbzeit im Tiefschlaf. Damit machen wir es uns selbst schon die ganze Saison über extrem schwer. Ansonsten haben wir es aber heute ganz gut gemacht und uns die drei Punkte verdient.«
Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning: »Ein wichtiger Dreier und ein richtiger Arbeitssieg.
Wir waren eigentlich ordentlich im Spiel gegen einen sehr tiefen Gegner, aber geraten durch eine etwas glückliche Situation von Peterskirchen in Rückstand. Trotzdem haben wir auch in der zweiten Halbzeit unser Spiel durchgezogen und das Spiel durch zwei berechtigte Elfmeter verdient gedreht.
Tolle Moral von meinen Jungs in einem schwierigen Spiel. Wir freuen uns jetzt auf den Showdown in Aschheim nächsten Freitag.«
Patrick Zimpfer, Trainer der DJK SB Rosenheim: »Heute war das ein Skandal, wie der Schiedsrichter das Spiel entschieden hat. Was hier abgelaufen ist, hatte mit sportlicher Fairness wenig zu tun. Die Entscheidungen waren absolut einseitig, das haben selbst Zuschauer von Ampfing mir so gesagt. Der Schiedsrichter pfeift normalerweise Landesliga, aber wir haben mit ihm schon unsere Erfahrungen gemacht. Bereits letztes Jahr in der Kreisliga hat er uns gegen Prien benachteiligt, damals gab es eine Zehn-Minuten-Strafe und eine Gelb-Rote Karte für nichts. Damals konnten wir das sportlich auffangen, weil wir 2:1 gewonnen haben, aber auch da hat er mich schon vom Platz gestellt – da war von Anfang an eine Privatfehde im Spiel. Heute habe ich nach kurzer Zeit Gelb bekommen und dann Rot, weil ich mich emotionaler ausgedrückt habe, als ich gefordert habe, dass sich um unseren verletzten Spieler gekümmert wird. Kurz davor hatte er einen unserer Spieler für zwei Allerweltsfouls mit Gelb-Rot vom Feld geschickt, und auf der anderen Seite hat er ganz anders entschieden. Sportlich ist das alles in den Hintergrund gerückt.
Trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit sogar die besseren Chancen: ein Freistoß mit anschließendem Kopfball an die Latte und einen Querpass, den wir eigentlich nur noch hätten einschieben müssen, den Ampfing aber gerade noch verteidigt hat. In der zweiten Halbzeit waren wir dann leider bereits über 25 Minuten in Unterzahl und standen in manchen Situationen einfach zu weit weg, sodass wir die Gegentore kassiert haben. Von einer Mannschaft mit der Qualität von Ampfing muss man auch erwarten, dass sie sich Chancen erspielt. Am Ende steht es 3:1, aber ich finde, wir hatten selbst in Unterzahl Möglichkeiten, mehrere Tore zu machen.
Ich hätte von Ampfing sowohl sportlich als auch mit dem Drumherum mehr erwartet: Vor Ort wird man weder begrüßt noch eingeteilt, der Rasen wurde 45 Minuten vor Anpfiff gemäht und hatte danach noch Fahrspuren. Das war natürlich für beide Mannschaften gleich schlecht, aber es hätte andere Plätze gegeben, die besser gewesen wären. Der Schiedsrichter wollte aber unbedingt im Stadion spielen. Heute lief wirklich extrem viel, sehr wild ab. Zudem hat mich der BFV-Ticker sehr geärgert, mit unsportlichen Kommentaren.«