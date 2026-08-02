🗣: SB mit "Start nach Maß" – "großes Lob" für Walpertskirchen

Der perfekte Start sprang für den SB aus Rosenheim heraus. – Foto: Marc Marasescu

Und auch der zweite Spieltag der Bezirksliga Ost ging reibungslos über die Bühne. Der SB Rosenheim triumphiert im ersten Ligaspiel, Walpertskirchen bezwingt den TSV Dorfen und Miesbach-Trainer Grünwald muss eine Niederlage hinnehmen. Alle Stimmen der Trainer:

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Ein Start nach Maß. Hätte man sich den Auftakt wünschen können, dann genau so. Natürlich wissen wir, dass TuS Holzkirchen aktuell mit einigen Verletzungsausfällen zu kämpfen hat. Trotzdem musst du so ein Spiel erst einmal annehmen und über 90 Minuten konzentriert und diszipliniert gestalten – und genau das haben meine Jungs gemacht.

Gerade bei den schwierigen Wetterbedingungen waren unsere Standards der Schlüssel zum Erfolg und haben endlich den verdienten Ertrag gebracht. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und auf die Art und Weise, wie sie aufgetreten ist. Jetzt genießen wir den Moment und freuen uns darauf, den gelungenen Auftakt gemeinsam beim Vereinssommerfest ausklingen zu lassen.«

Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Glückwunsch an Walpertskirchen zu einer starken Leistung. Es war ein Spiel, das auf beide Seiten hätte kippen können. Beide Mannschaften hatten ihre Torschüsse und Möglichkeiten, vielleicht mit einem kleinen Plus für Walpertskirchen. Wir haben nicht unseren besten Tag erwischt. Nichtsdestotrotz kann ich meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, weil sie konzentriert verteidigt hat. So geht das Spiel am Ende nur mit 0:1 verloren.« Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Großes Lob an meine Jungs. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, uns dafür am Ende aber leider nicht belohnt. Es war ein intensives Spiel vor vielen Zuschauern und eine tolle Derby-Kulisse. Die Art und Weise unseres Auftritts war sehr gut, dennoch haben wir zwei Punkte liegen gelassen. Bei aller Emotion war es ein sehr faires Spiel. Aktuell nehmen wir eine gute Entwicklung und genau daran gilt es weiter dranzubleiben.«