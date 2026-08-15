 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Saxonia jubelt spät im Altmark-Derby, Thale überrascht Union

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Saskia Döhmann

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Nord
SSV Warnau
Oschersleben
Fortuna MD II
Staßfurt

Wie verläuft das Aufsteiger-Derby am Sonnabend im Jerichower Land? Und kann sich der SV Arminia Magdeburg von der deutlichen Pleite zum Auftakt erholen? Diese Fragen beantwortet der zweite Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
3
2
Abpfiff

In letzter Minute hat der FSV Saxonia Tangermünde das Altmark-Derby gegen den SSV Havelwinkel Warnau am Freitagabend doch noch für sich entschieden. Nach 2:0-Führung durch Silas Lehmann (12.) sowie Philipp Werner (50.) und Ausgleich per Doppelpack von Tom Hilgenfeld (69., 78.) ließ Maurice Pascale Schmidt die Hausherren vor 490 zahlenden Zuschauern noch jubeln.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
2
1
Abpfiff

Nach dem überzeugenden 4:0-Auftaktsieg über Saxonia Tangermünde war Union Schönebeck mit Rückenwind in den Harz gereist. Dort sorgte der SV Stahl Thale allerdings für eine Überraschung: Dank Treffer von Glebs Zavjalovs (33.) und Michel Albrecht (80.) behielt die Stahl-Elf die drei Punkte mit einem 2:1-Erfolg daheim.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Samstag

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
15:00

Der Osterburger FC und der FSV Grün-Weiß Ilsenburg sind in der vergangenen Woche jeweils mit Niederlagen gestartet. Wer holt am Sonnabend im direkten Duell die ersten Zähler?

Heute, 15:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
15:00live

Nach dem Auftaktsieg gegen Thale macht sich der SV Eintracht Osterwieck am Sonnabend zum ersten Mal wieder als Landesligist auf die Reise zum SV 09 Staßfurt. Fünf der letzten sechs Landesklasse-Duelle zwischen beiden Teams (zwischen 2014 und 2017) gingen an die Staßfurter.

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
15:00live

Nach der deutlichen 1:7-Niederlage beim Burger BC zum Start ist der SV Arminia Magdeburg am Sonnabend gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark gefordert. In der vergangenen Saison holten die Arminen 22 ihrer 32 Zähler für den Klassenerhalt daheim. Haben sie die Pleite verkraftet?

Heute, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Burger BC
Burger BCBurger BC
15:00live

Derby im Jerichower Land! Die TSG Grün-Weiß Möser empfängt am Sonnabend den Burger BC. Während die Grün-Weißen bei ihrer Landesliga-Premiere mit 1:2 in Oschersleben unterlagen, schoss sich der ambitionierte Mitaufsteiger mit einem 7:1 über Arminia Magdeburg gleich an die Spitze.

Heute, 16:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
16:30live

>> SSV 80 Gardelegen gegen Oscherslebener SC im Livestream: (hier klicken)

Zu etwas ungewöhnlicher Zeit - am Sonnabend um 16:30 Uhr - begrüßt der SSV 80 Gardelegen den Oscherslebener SC. In der vergangenen Saison setzten sich die Westaltmärker mit 3:1 und 7:1 gegen den OSC durch. In der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird die Partie im kostenlosen Livestream übertragen.