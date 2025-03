Sawin verlässt U21 des VfR Wormatia Worms

Worms. Nach drei Jahren ist am Saisonende Schluss. Konstantin Sawin wird in diesem Sommer sein Amt als Trainer der U21-Fußballer des VfR Wormatia Worms niederlegen. „Ich möchte eine neue Herausforderung“, sagt der 31-Jährige, der seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wird.

Der Verein und die Spieler des Landesliga-Teams wissen schon Bescheid. „Es gibt unterschiedliche Auffassungen zwischen mir und dem Verein. Aber wir können uns alle noch sehr gut in die Augen schauen. Ich bin der Wormatia sehr dankbar, dass mir hier diese Chance gegeben wurde.“ Wohnhaft in Alzey, kam Sawin im Juli 2022 zur Wormatia. Zuvor war er zwei Spielzeiten (2019 bis 2021) Coach beim Bezirksligisten VfL Gundersheim. Zusammen mit Eugen Gopko, unter dem Sawin zunächst als Co-Trainer fungierte, schaffte die Wormatia II im Juni 2023 spät den Verbleib in der Landesliga. In der darauffolgenden Saison übernahm Sawin als Cheftrainer, Gopko wurde sein Assistent. Letztlich sprang Rang neun heraus. „Wir hatten eine Freizeitmannschaft und haben dann eine gute Landesliga-Truppe entwickelt“, erinnert sich Sawin.