Savina Festa und der Schuss ins große Glück Frauen-Rheinlandpokal: TuS Issel dreht Spiel gegen Montabaur und holt den Cup. von red · Heute, 19:29 Uhr · 0 Leser

Es war der perfekte Abschied für Dusko Radic (oben rechts): In seinem letzten Spiel als Trainer des TuS Issel holte er mit seiner Mannschaft den Rheinlandpokal. – Foto: René Weiss/FVR

Über einen perfekten Abschied freute sich Dusko Radic nach dem Endspiel um den Vereinsticket Rheinlandpokal der Frauen: Nach einem Jahr in Diensten des TuS Issel stand der Trainer des Regionalligisten strahlend bei der Siegerehrung und streckte stolz die Trophäe in die Höhe. „Mit ein paar Tränen in den Augen, weil diese Mannschaft einfach großartig ist“, wie der scheidende Übungsleiter verriet.

Auf dem Rasenplatz des Andernacher Stadions bezwang der TuS den Titelverteidiger 1. FFC Montabaur mit 2:1 (0:1). Der Vorjahressieger aus dem Westerwald hatte das Ligaspiel in der Rückrunde dominiert und mit 5:1 für sich entschieden, aber diesmal lagen beide Teams deutlich dichter zusammen. Auch, weil Issel mit vier personellen Veränderungen in der Anfangself deutlich routinierter und verstärkt ins Spiel ging. Dass der FFC in der ersten halben Stunde deutlich mehr Spielanteile besaß, nahm Radic nicht nur in Kauf, das gehörte sogar zum Plan des Teams aus dem Schweicher Stadtteil. „Wir haben unsere Kette bewusst vier, fünf Meter weiter zurückgeschoben, weil wir wussten, dass Montabaur viel mit langen Bällen agiert. Diese wollten wir verteidigen“, schilderte Radic, der am Ende zum Fazit kam, dass der eigene Matchplan perfekt aufging. Montabaur geht in Führung und verpasst das 2:0 Aus der überlegen geführten ersten halben Stunde resultierten Montabaurs Führung durch Verena Weidung, die den zweiten Ball nach einem Einwurf mit einem Flachschuss exakt neben den Innenpfosten setzte (16.), und weitere Gelegenheiten, an denen stets Montabaurs Torjägerin Marie Fischer beteiligt war. In der 26. Minute scheiterte sie an TuS-Torhüterin Dana Gotthard, keine 60 Sekunden später flog ihr Abschluss über das Ziel, und beim nächsten FFC-Angriff packte Lea Scherer gerade noch rechtzeitig ein Tackling gegen Fischer aus.