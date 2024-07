Save the date - Saisoneröffnung in Dom-Esch

So wird die Meisterschaftssaison am Samstag, den 24.08.2024 auf der Platzanlage des TuS Dom-Esch offiziell eröffnet. Der Gegner des Krelisga-A-Aufsteigers wird in den nächsten Tagen, wenn auch der komplette Spielplan veröffentlicht wird, bekanntgegeben. Anpfiff dieses Spiels wird um 18 Uhr sein.

Im Vorfeld dieser Partie, gegen 17.30 Uhr, wird die zweite Pokalrunde ausgelost und es erfolgen die Ehrungen der Aufsteiger der letzten Saisonn.