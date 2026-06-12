"Sause haben wir uns verdient": Emmering verlässt die Buchstabenliga

Sogar das abgezockte Überacker (in Rot) zwang der FC Emmering (gelbe Trikots) in der abgelaufenen Saison in die Knie. – Foto: Hans Kürzl

Die Sehnsucht des FC Emmering, der Buchstabenliga so schnell wie möglich wieder den Rücken zu kehren, erinnert ein wenig an den TSV 1860 München. Der versucht seit Jahren vergeblich, in die Zweite Bundesliga zurückzukehren. Wie groß die Erleichterung bei den Hölzlkickern war, zeigte sich am 13. Mai. Mit einem 5:0 gegen den TSV Gernlinden machte der FCE den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt. Danach gab es Jubel, Erleichterung und viele Freudentränen.

Eine dieser Entscheidungen war, nicht mehr so stark von externen Spielern abhängig zu sein und wieder stärker auf die eigene Jugend zu setzen. Das passte zur Entwicklung im Verein. Gerade die Jahrgänge 2005 und 2006 hatten sich gut entwickelt und standen vor dem Sprung in den Herrenbereich. Es waren genau jene Jahrgänge, die Hebding zuvor als Jugendtrainer betreut hatte. Einen Draht zu den Spielern musste er also nicht erst suchen.

Wer den Erfolg verstehen will, muss allerdings ein Jahr zurückgehen. Saisonende 2024, Relegation, Niederlage gegen Landsberied, tiefe Enttäuschung. „Es war ein höchst bescheidenes Gefühl“, erinnert sich Trainer Stefan Hebding an jenen 1. Juni, an dem der historisch tiefe Fall des Vereins feststand. Aus diesem Frust entwickelte sich aber eine Jetzt-erst-recht-Haltung. „Eine Mischung aus Trotzreaktion und richtigen Entscheidungen“, nennt es Hebding.

Dieses Potenzial wusste der Coach schnell zu wecken. Die jungen Spieler gewöhnten sich an das höhere Tempo und die größere Robustheit im Herrenfußball. So gut, dass sie bereits in der vergangenen Saison fast bis zum Schluss um die Aufstiegsplätze mitkämpften. Am Ende setzten sich mit dem SC Fürstenfeldbruck und Rot-Weiß Überacker zwei gestandene Teams durch. Dennoch konnte Hebding schon damals, etwa nach einem Remis in Bruck, feststellen: „Wir haben den Verein gut vertreten.“ Seine Spieler hätten in dieser Phase eine hohe Lernfähigkeit bewiesen.

Das Gefühl, bereits konkurrenzfähig zu sein, nahm der FC Emmering mit in die nun abgelaufene Saison. Der Aufstieg wurde offensiv ins Visier genommen. Die Konkurrenz merkte schnell, wie ernst es den Emmeringern damit war. Spätestens mit dem 6:2 gegen Überacker im vergangenen Oktober war der FCE auf der Überholspur. Das Tagblatt sprach damals von einer Machtdemonstration des FCE.

Emmering strebt Klassenerhalt an - Aufstiegsfeier auf Mallorca

In diesem Spiel war auch die Philosophie zu erkennen, die Hebding und der sportliche Leiter Fabian Mühlbauer entwickelt hatten. „Wir wollen unseren Stil durchsetzen, dominant sein und viel Ballbesitz haben“, sagt Hebding. Mühlbauer habe dabei „einen Superjob hinter den Kulissen“ gemacht. An diesem Weg will der Verein festhalten. Die Jahrgänge 2008 und 2009 nehmen teilweise bereits am Trainingsbetrieb der Herrenteams teil, Einsatzminuten eingeschlossen.

Der Kreisklasse will der FCE mit Respekt begegnen, aber nicht ängstlich. „Grundziel ist der Klassenerhalt, so schnell wie möglich“, sagt Hebding. Sollte mehr möglich sein, könne man über neue Ziele nachdenken. Helfen sollen dabei Routiniers wie Abwehrspieler Michael Strauß und Mittelfeldmotor Fabian Trinkl, beide knapp über 30 Jahre alt. Ihre Erfahrung werde der jungen Mannschaft guttun, ist Hebding überzeugt. Markus Pielmeier wird seine Laufbahn im Herrenbereich dagegen beenden.

Vorher wurde aber noch einmal gefeiert. Die letzten Tage der Pfingstferien verbrachte die Mannschaft auf Mallorca. „Die Sause haben wir uns verdient“, sagt Hebding.