Saulheimer wollen »nächsten Schritt«

Personalreflexion: Welche Mittel stehen zur Verfügung?

Der FSV ist ein familiär geprägter Verein, für den die Bezirksliga keinesfalls eine Selbstverständlichkeit ist. Kenner, die die Szene schon seit Ende der 80er Jahre verfolgen, wissen, dass es auch Jahre gab, in denen die Saulheimer nur in der B-Klasse angesiedelt waren. Viel Wert legt das Trainerteam und Max Kimnach und Damian Szymkow auf die Ausbildung der eigenen Jugendspieler. Die Sportanlage „Stadion Mühlbachaue“ mit Rasen- und Kunstrasen bietet für Amateurfußball auf mittlerem Niveau optimale Bedingungen

„Darüber hinaus haben wir mit einem Torwarttrainer, Physio und Veo-Cam perfekte Bedingungen“, freut sich Kimnach, der in der neuen Runde mit einem Handicap leben muss. Denn mit Jonas Kleinschmidt und Cedric Schmidt haben routinierte Stützen ihre Karriere beendet. „Ihre Erfahrung wird uns fehlen“, macht sich der 36-Jährige nichts vor.

„Dafür haben wir junge talentierte Spieler aus der eigenen Jugend, aus der zweiten Mannschaft und von extern geholt. Die Verantwortung wird so in unserer jungen Mannschaft neu verteilt. Dadurch werden sich viele Spieler schneller entwickeln müssen – und können sich hinter den Erfahrenen nicht verstecken.“

Wie liefen die Testspiele?

Gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim gab es vor heimischer Kulisse eine 3:4-Niederlage. Beim Turnier in Albisheim gewannen die Saulheimer 3:2 gegen den neuen Ligarivalen TuS Wörrstadt, 5:1 gegen SV Obersülzen, 4:0 gegen TuS Monsheim und im Finale 4:1 gegen TSG Kaiserslautern. In einem weiteren Testmatch zog der FSV gegen den Landesligisten Spvgg. Ingelheim daheim mit 1:2 den Kürzeren.

„Jonathan Schwarz, Georgij Bichinashvili und Danell Gianelli haben von den neuen Spielern direkt einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, resümiert Kimnach. „Wobei ich mit allen Spielern in der Vorbereitung aktuell komplett zufrieden bin, da die Jungs alle sehr gut mitziehen.“

Kurzes Trainerportrait

Max Kimbach wohnt in Alzey-Weinheim. Als Spieler verbrachte er seine Jugendzeit bei der TSG Hechtsheim, beim 1. FSV Mainz 05 und auch beim SV Gonsenheim. Als Aktiver schlüpfte der Familienvater in die Trikots von SV Gonsenheim und RWO Alzey, für die er lange Jahre in Oberliga, Verbandsliga und Landesliga am Ball war. Beim inzwischen tief gefallenen früheren Oberligisten aus Alzey sammelte er auch seine ersten Erfahrungen als Übungsleiter – von denen nun auch der FSV Saulheim profitiert.

Für Kimnach ist es nach eigener Aussage ein ziemlich angenehmes Arbeiten beim FSV. „In Saulheim kann man sich voll auf den Fußball konzentrieren“, erläutert der Coach. „Durch das hervorragende Umfeld gibt es optimale Bedingungen. Es wird viel Wert auf die Jugend gelegt – und der FSV ist ein sehr gut geführter Verein.“