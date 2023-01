Saulheimer Budenzauber sorgt für große Begeisterung Zwei Tage die volle Dröhnung Hallenfußball: Das Hallen-Masters des FSV Saulheim kommt bei Nachwuchskickern und Zuschauern gut an

Leben in der Bude, fußballerische Leckerbissen auf dem Parkett, ein fulminanter Auftakt in das Fußballjahr: Mit großer Motivation und Spielfreunde gingen die Nachwuchskicker in den acht Turnieren (G- bis B-Junioren) zur Sache, boten teilweise tolle Kombinationen und sorgten gerade in den K.o.-Runden für spannende Duelle.

Besonders dramatisch gestaltete sich das Endspiel der C-Jugend, in dem es das Gastgeberteam des FSV Saulheim zum zweiten Mal binnen weniger Stunden mit dem TSV Gau-Odernheim zu tun bekam, nachdem schon das Vorrunden-Duell eine emotionale Achterbahnfahrt war – da noch mit dem besseren Ende für die Gau-Odernheimer, die praktisch mit der Schlusssirene den 1:1-Ausgleich erzielten.