Saulheimer aktuell unschlagbar

2026 läuft es: FSV-Trainer Max Kimnach und seine Spieler haben seit Monaten kein Spiel mehr verloren. Foto: Schmitz/pakalski-press

Im Interview spricht Erfolgscoach Maximilian Kimnach (37) über die Gründe für den Fabellauf nach der Winterpause – und wo dieser noch hinführen könnte.

Saulheim. Acht Spiele, sieben Siege, davon vier ohne Gegentor: Die Bilanz der Bezirksliga-Fußballer des FSV Saulheim in diesem Jahr liest sich prächtig. Die letzte Punktspielniederlage datiert vom 16. November – ein 2:3 bei der TuS Marienborn II. In der Rückrunden-Tabelle sind die Saulheimer Zweiter, mit nur zwei Zählern Rückstand auf die „Übermannschaft“ von Primus SKC Barbaros.

Herr Kimnach, es ist schon beeindruckend, was da seit dem Winter in Saulheim passiert ist, oder?

Warum läuft es nach einer sehr durchwachsenen ersten Halbserie auf einmal so gut für Ihr Team?

So ein Lauf ist definitiv nicht alltäglich. Er ist das Ergebnis der intensiven und konsequenten Arbeit aus den letzten eineinhalb Jahren, in denen wir unser Spiel taktisch grundlegend verändert haben. Dabei haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt – sowohl im taktischen Bereich als auch individuell.

In der Hinrunde hatten wir viele Verletzte – so eine Phase macht fast jede Mannschaft im Laufe einer Saison einmal durch. Mit den Rückkehrern und dem dadurch entstandenen Konkurrenzkampf konnten wir uns aber schon in der Hinrunde Woche für Woche steigern. Außerdem sind wir mittlerweile in der Lage, auch im weiteren Spielverlauf qualitativ gleichwertig zu wechseln – was in dieser Liga oft den entscheidenden Unterschied ausmacht.

Ist das denn eine völlig andere Mannschaft, die da in der Rückrunde auf dem Platz steht, beziehungsweise mit welchem Namen ist der rasante Aufschwung in erster Linie verbunden?

Wir leben vom Kollektiv. Im Winter haben wir taktisch leicht umgestellt und an den Feinheiten gearbeitet. Dadurch stehen wir defensiv stabiler, lassen kaum Torchancen zu und sind offensiv geradliniger geworden. Unser Spielsystem ist nicht auf einzelne Spieler ausgelegt – sodass wir Ausfälle gut auffangen können.

Können Sie diese taktischen Umstellungen noch etwas näher erläutern: An welchen Schräubchen haben Sie gedreht?

Wir haben unser defensives Anlaufen angepasst und an den Abständen zwischen den Ketten gearbeitet. Offensiv sind wir im Positionsspiel variabler geworden, wodurch wir für den Gegner schwerer zu verteidigen sind – und uns mehr Torchancen erspielen.

Zuletzt reichte es gegen den eher mittelmäßigen TSV Zornheim „nur“ zu einem 1:1. Wurmt Sie das total, dass die schöne Siegesserie jetzt gerissen ist?

Wir haben mit acht Siegen in Serie den Vereinsrekord in der Bezirksliga eingestellt. Darauf können wir stolz sein – das ist alles andere als selbstverständlich. Außerdem sind wir seit neun Spielen ungeschlagen. Diese Serie wollen wir so lange wie möglich fortsetzen. Am Sonntag gegen Zornheim haben wir eine starke Reaktion auf den Rückstand gezeigt und uns in der 90. Minute noch mit dem 1:1 belohnt.

Nach diesem Resultat beträgt der Rückstand auf Platz zwei fünf Spieltage vor Schluss acht Zähler. Wollen Sie in den letzten fünf Partien noch einmal richtig angreifen – oder ist die Vizemeisterschaft in unerreichbarer Ferne?

Während der gesamten Saison schauen wir ausschließlich auf uns und unsere Entwicklung – die Tabelle ist dabei zweitrangig. Wir haben die Chance, einen Vereinsrekord bei den Punkten aufzustellen. Dieser liegt aktuell bei 50 Punkten. Genau das wollen wir erreichen – und das war auch schon vor der Saison unser klares Ziel.

_________

Das Interview führte Michael Heinze.