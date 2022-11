Saulheim gewinnt in Budenheim

Auf Grund des freien Spieltages der Erste Mannschaft konnte die Zweite Mannschaft der Budenheimer bei ihrem Heimspiel am vergangenen Sonntag auf einen breiten Kader zurückgreifen. Dennoch begann das Heimteam hektisch und unorganisiert. Die Gäste vom TSV Saulheim hingegen ließen den Ball kontrolliert Laufen und arbeiteten sich vergleichsweise schnell zum Budenheimer 16er vor. Die erste wirklich gefährliche Aktion in der 18. Minute hatten die Saulheimer nach einer Freistoßsituation in Eckballnähe. Diese nutzte Tekten zum 0:1, indem er die einfliegende Flanke per Kopf verarbeitete. Als Reaktion auf den frühen Rückstand und dem schlechten Aufbau Wechselte Trainer Patrick Langen früh zwei Mal und rotierte einige Positionen. Dadurch konnte die nötige Ruhe gefunden werden, die bis zur Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe ermöglichte. Allerdings konnte Budenheim eine ganz klare Torchance nicht für sich nutzen und musste den Rückstand mit in die Kabine nehmen. In der Zweiten Halbzeit begann man viel überlegter. Durch geschicktes Verlagern konnte man Räume für sich freispielen. Budenheim kam so zu immer besseren Chancen, konnte diese aber weiterhin teilweise verlässig nicht nutzen. Saulheim spielte auch gut mit und konnte durch nachsetzen nach einem Elfmeter in der 50. Minute Ihre Führung ausbauen. Der eigentliche Elfmeter von Delibasi konnte von Torwart Jonas Brunn abgewehrt werden. Den ersten Nachschuss hielt er ebenso, der Zweite von Tekten stellte dann doch das 0:2 her. Mitte der Zweiten Halbzeit musste Budenheim zusätzlich noch eine gelb-rote Karte gegen Safak Polat hinnehmen. Die durch den Rückstand und Unterzahl zurückgeworfene Budenheimer konnte daraufhin keine überzeugenden Akzente mehr setzen. Stattdessen konnte Aydin nach Balleroberung durch einen schönen Außenrissschuss in der 83. Minute sogar noch auf 0:3 erhöhen. Aufgrund der schlechten Anfangsphase und Chancenverwertung geht die Niederlage gegen engagierte Jungs vom türkischen SV aus Saulheim leider in Ordnung.

Nächste Woche, am 20.11.2022 steht das nächste Heimspiel an. Um 13:00 Uhr findet sich die Zweite von Fontana Finthen zum Derbykracher auf dem Waldsportplatz ein.