Sauertaler und ihr hohes Ziel für die restliche Saisont

Trainiert die SG Sauertal gemeinsam mit seinem Vater Filippo in der vierten Saison: Matteo Amodio – Foto: FuPa/Verein

Nach großem Verletzungspech in der Vorrunde ist die SG Sauertal Ralingen in der B13-Liga angekommen. „Wir waren die Eifeler Härte einfach nicht gewohnt und hatten teilweise sieben bis acht Stammspieler verletzt“, erzählt der 37-jährige Trainer Matteo Amodio, nachdem sein Team in der Vorsaison noch in der von Trier-Saarburger Mannschaften dominierten B11 an den Start gegangen war.

Zuletzt zeigte Amodios Mannschaft einen souveränen Auftritt und gewann gegen den Tabellenletzten SG Stahl/Mötsch II mit 6:0. Trotz des deutlichen Sieges bleibt der Coach selbstkritisch: „Man kann sehr zufrieden sein. Dennoch gibt es noch den einen oder anderen Punkt, den wir verbessern müssen. Zum Beispiel haben wir einige Chancen schlecht ausgespielt.“ Damit festigt die SG den fünften Rang – ein Platz, der hinter den eigenen Erwartungen liegt. „Ziel war es eigentlich, Erster zu werden. Das ist jetzt schwierig. Jetzt wollen wir die 27 Punkte aus den neun Spielen holen und um Platz zwei spielen“, so Amodio.

Ein Spieler, der dabei helfen soll, ist Alessandro Fiorani. Er kam im Winter vom luxemburgischen Erstligisten FC Mamer (TV berichtete) und hat bereits zahlreiche Spiele in der höchsten Liga des Großherzogtums absolviert. „Am Sonntag hat er zwei Tore geschossen und zwei aufgelegt. Er kann alles spielen – außer Torwart, das hat er mir gesagt“, schwärmt Amodio. Nach wie vor coacht er das Team gemeinsam mit seinem Vater Filippo. „Wenn man Spiele wie am Sonntag sieht, ist man stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatten wir nur neun Spieler im Kader. Jetzt spielen wir attraktiven Fußball.“ Die Amodios übernahmen die SG in der Saison 2022/23, damals noch in der C-Klasse.