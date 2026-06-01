Sauertal siegt nach Elferkrimi – nun beginnt das große Hoffen

Groß war der Sauertaler Jubel nach dem Sieg über den FC Metterich. Ob es tatsächlich klappt mit dem Aufstieg, ist aber noch offen. – Foto: Alfred Mehles

Doch bei aller Euphorie, die der Sieg über den nach der Punktspielrunde in der B13 nach Zählern gleichauf liegenden Konkurrenten ausgelöst hatte, wussten sie auch bei der SG: Durch den hart erkämpften Erfolg sind sie nun Teil der 15 Mannschaften umfassenden Quotiententabelle. Anhand dieser ermittelt der Fußballverband Rheinland die punktbesten Tabellenzweiten der insgesamt 15 B-Liga-Staffeln zwischen Saar, Sauer und Sieg. Aufgrund der Auf- und Abstiegssituation in höheren Ligen dürfen aktuell 13 B-Liga-Vizemeister hoch. Schafft Rot-Weiss Wittlich via Relegation den Sprung in die Oberliga, rückt ein weiteres Team auf. Davon würde als Tabellen-14. der SV Lüxem II profitieren. Für die Sauertaler hat nun die Zeit des Hoffens begonnen: Wird bis Ende des Monats ein weiterer Platz in der A-Klasse zum Beispiel durch die Bildung von Spielgemeinschaften oder Rückzüge frei (derzeit sieht es aber nicht danach aus), hätten sie ebenfalls noch den Aufstieg gepackt.