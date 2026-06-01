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Relegation
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Sauertal siegt nach Elferkrimi – nun beginnt das große Hoffen
Entscheidungsspiel in der B13: Metterich gleicht in der Nachspielzeit aus und erzwingt die Verlängerung. Am Ende setzt sich Sauertal aber knapp durch. BILDERGALERIE und VIDEOINTERVIEWS
von Andreas Arens · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser
Groß war der Sauertaler Jubel nach dem Sieg über den FC Metterich. Ob es tatsächlich klappt mit dem Aufstieg, ist aber noch offen. – Foto: Alfred Mehles
Nach dem Abpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Philipp Michels jubelten die mit 6:4 (1:1, 1:1, 1:0) nach Elfmeterschießen gegen den FC Metterich erfolgreichen Akteure der SG Sauertal Ralingen bereits so ausgelassen, als ob sie den Aufstieg in die A-Klasse geschafft hätten.
Doch bei aller Euphorie, die der Sieg über den nach der Punktspielrunde in der B13 nach Zählern gleichauf liegenden Konkurrenten ausgelöst hatte, wussten sie auch bei der SG: Durch den hart erkämpften Erfolg sind sie nun Teil der 15 Mannschaften umfassenden Quotiententabelle. Anhand dieser ermittelt der Fußballverband Rheinland die punktbesten Tabellenzweiten der insgesamt 15 B-Liga-Staffeln zwischen Saar, Sauer und Sieg. Aufgrund der Auf- und Abstiegssituation in höheren Ligen dürfen aktuell 13 B-Liga-Vizemeister hoch. Schafft Rot-Weiss Wittlich via Relegation den Sprung in die Oberliga, rückt ein weiteres Team auf. Davon würde als Tabellen-14. der SV Lüxem II profitieren. Für die Sauertaler hat nun die Zeit des Hoffens begonnen: Wird bis Ende des Monats ein weiterer Platz in der A-Klasse zum Beispiel durch die Bildung von Spielgemeinschaften oder Rückzüge frei (derzeit sieht es aber nicht danach aus), hätten sie ebenfalls noch den Aufstieg gepackt.