Sauerborn-Doppelpack bringt den SSV Reutlingen auf Kurs

Das heutige Testspiel brachte für den Oberligisten SSV Reutlingen den erhofften Erfolg. In einer intensiven Begegnung gegen den Landesligisten VfL Nagold zeigten die Reutlinger eine von Beginn an fokussierte und leidenschaftliche Leistung in Haiterbach. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erarbeitete sich der Klub aus der Oberliga diesen Auswärtssieg. Das Endergebnis von 0:2 spiegelt die Spielweise des Oberligisten wider.

Die Sternstunden des Willie Till Sauerborn

Der überragende Akteur des Tages war zweifellos Willie Till Sauerborn. Mit seinen beiden Treffern avancierte der Reutlinger zum Matchwinner dieser heutigen Partie in Haiterbach. Bereits in der ersten Halbzeit bewies Sauerborn seine enorme Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse, als er in der 19. Minute zur wichtigen 0:1-Führung für den SSV Reutlingen traf. Doch damit gab sich der Torjäger noch lange nicht zufrieden: Kurz nach dem Seitenwechsel schlug Sauerborn erneut eiskalt und nervenstark zu. In der 50. Spielminute erhöhte er auf den 0:2-Endstand und krönte damit seine herausragende Leistung am heutigen Tag.

Der Fokus richtet sich auf Perouse

Nach dem Schlusspfiff in Haiterbach bleibt jedoch keine Zeit zum Ausruhen, denn die nächste sportliche Herausforderung wartet bereits auf den SSV Reutlingen. Am nächsten Donnerstag, den 16.07.2026, reist das Team nach Perouse, um dort das nächste Testspiel zu bestreiten. Der Anpfiff dieser Begegnung ist für 19 Uhr angesetzt. Der SSV Reutlingen trifft auf den Verbandsligisten SKV Rutesheim.