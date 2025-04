"Sauer" und "Josi" weiter für den TSV am Ball

Daniel Stöcker: "Ich freue mich riesig über den Weg von Sauer, der übrigens noch nicht am Ende ist. Er arbeitet extrem hart, verpasst quasi keine Trainingseinheit und hat über ein Jahr gebraucht, nun zum Stammspieler zu werden. Zu Beginn dieser Saison hat er noch zwei oder drei Spiele in der Kreisliga gemacht, aber auch diese für sich genutzt und in schwierigen Phasen nicht die Flinte ins Korn geworfen. Dieser Fleiß, die Geduld und eine ordentliche Selbstreflexion haben zu dieser Entwicklung geführt, gepaart mit Mut und Wille. Auch über den einen oder anderen Einsatz in unserer 2. Mannschaft. Da geht mir das Herz auf, ein Vorbild, für viele (junge) Spieler, von denen ich mir mehr mit einer solchen Einstellung wünschen würde.

Einen ähnlichen Weg kann Josi noch gehen. Er hatte bislang etwas Verletzungspech aber hat in den Spielen in denen er mitwirken konnte, sein Potenzial angedeutet. Wir halten große Stücke auf ihn und wollen den Weg daher weitergehen und ihm die Zeit geben."