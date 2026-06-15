Saudi-Arabien startet gegen Uruguay – Kann der Ölstaat überraschen?

Vor vier Jahren konnte man gegen den späteren WM-Sieger Argentinien mit 2:1 gewinnen. Gelingt nun eine ähnliche Sensation gegen Uruguay? – Foto: Pressefotos Eibner

Saudi-Arabien trifft im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft auf Uruguay und geht dabei als klarer Außenseiter in die Partie. Für die Südamerikaner ist es der Auftakt in Gruppe H, in der neben Spanien und Kap Verde jeder Punkt entscheidend für das Weiterkommen sein kann.

Uruguay bringt trotz einiger personeller Sorgen viel Qualität mit ins Turnier. Besonders in der Defensive gab es im Vorfeld Ausfälle und Fragezeichen, unter anderem bei wichtigen Spielern wie Ronald Araújo und José María Giménez, die angeschlagen bzw. verletzt in die Vorbereitung gingen. Dennoch bleibt die Mannschaft von Marcelo Bielsa individuell stark besetzt und gilt in der Gruppe als einer der Favoriten (nach Spanien) auf das Weiterkommen.

Sportlich setzt Uruguay auf seine typische aggressive und intensive Spielweise. Mit schnellen Umschaltmomenten und viel Tempo über die Offensivspieler soll früh Druck auf Saudi-Arabien entstehen. Besonders die Achse im Mittelfeld um Federico Valverde sowie die Offensivreihe um Darwin Núñez sind entscheidend für die Durchschlagskraft.

Saudi-Arabien geht dagegen mit einer kompakten und defensiv orientierten Grundordnung in die Partie. Der Plan ist klar: wenig Räume anbieten, diszipliniert verteidigen und über schnelle Konter Nadelstiche setzen. Der Außenseiter will das Spiel möglichst lange offen halten und über Standards oder vereinzelte Umschaltaktionen gefährlich werden.

Im Vorfeld spricht daher vieles für eine kontrollierte Spielweise Uruguays mit viel Ballbesitz und Druck in der gegnerischen Hälfte. Saudi-Arabien wird sich phasenweise tief zurückziehen müssen und auf Fehler des Gegners hoffen.

Unterm Strich ist Uruguay klarer Favorit, muss aber gerade im ersten Gruppenspiel aufpassen, nicht in eine zähe Partie zu geraten. Saudi-Arabien hat wenig zu verlieren und kann über Disziplin und Einsatz versuchen, das Spiel lange offen zu halten, um die Tür ins Sechzehntelfinale aufzustoßen. (is)