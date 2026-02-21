Sauck und Raimund sammeln Spielzeit in der U23 von Fortuna Düsseldorf

Entwicklung steht im Vordergrund

Für Raimund war es bereits der vierte Einsatz in der laufenden Regionalliga-Spielzeit, bisher gelang ihm dabei noch keine Torbeteiligung. Für Anfang zählt jedoch in erster Linie, dass die beiden jungen Spieler Minuten auf dem Platz sammeln können und dabei verletzungsfrei bleiben. „Luca hat gespielt und sich etwas an der Schulter verletzt. Er hat aber wieder trainieren können“, berichtete der 51-Jährige. „Kilian hat auch gespielt und vorher bei uns in der letzten Woche einen Leistungstest gemacht. Da sieht man, dass ihm noch etwas fehlt. Deswegen ist es wichtig, dass er Spielzeit bekommt.“

Wie sieht nun der weitere Plan mit dem Duo aus? „Der Kader der Profis ist inzwischen relativ groß, was die Anzahl der Spieler angeht“, resümierte U23-Coach Jens Langeneke nach der Partie in Bonn. „Wenn dann die jüngeren Spieler, zum Beispiel Kilian und Luca, dort nicht im Kader sind, kann es mit Sicherheit sein, dass sie bei uns spielen.“ Anfang bremst etwas die Erwartungen. „Jens hat grundsätzlich recht damit, dass unser Kader groß ist. Es stehen aber nicht alle zur Verfügung. Wenn man sieben, acht Ausfälle hat, ist der Kader auch nicht mehr so groß.“ Allerdings sind in letzter Zeit eher in der Defensive Verletzungen dazugekommen, zwischen den Pfosten gibt es Fragezeichen und in der Offensive – abgesehen von den Langzeitverletzten – traten zuletzt keine neuen Ausfälle auf. Letztlich steht für den Trainer die Entwicklung der Spieler im Vordergrund. „Wir versuchen es immer in der Absprache zu machen, was für die Jungs sinnvoll ist und ob sie am Wochenende oben Spielzeit bekommen oder nicht, damit sie sich weiterentwickeln“, bilanzierte Anfang.