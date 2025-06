Satzball vergeben - Matchball Heiligenstadt

Allerdings hatte der FC Thüringen Weida keine Gastgeschenke in der Fußballtasche und nahm letztendlich die drei Punkte mit einer cleveren Vorstellung mit nach Ostthüringen. Für das Meisterrennen bedeutet dies, dass nun wiederum Heiligenstadt am letzten Spieltag die Meisterschaft und den Oberliga-Aufstieg in der eigenen Hand hat...

Dabei ging das Spiel durchaus vielversprechend für den FC An der Fahner Höhe los. Nachdem die Hausherren Glück hatten - Pohl scheiterte frei vor Müller durch ungenauen Abschluss (4.). - hatte Emilio Heß auf der Gegenseite die Führung auf dem Fuß. Der Fahner-Torjäger setzte allerdings den Heber aufs Tordach (9.). In der Folge übernahmen die Hausherren das Kommando, hatten aber bis zur Pause eigentlich nur eine gefährliche Aktion. Diese entsprang aus einem Standard, als Maik Baumgarten eine Ecke direkt auf das Tor drehte, aber Til Schöneich die Kugel von der Torlinie schlug (19.). In der verbleibenden Spielzeit wirkten die Hausherren gefährlicher, allerdings brachten nur ruhende Bälle sowas wie Torgefahr. Weida spielte durchaus clever und so ging die Partie torlos in die Pause.

Kurz nach Wiederbeginn passierte dies, was die Hausherren in jedem Fall vermeiden wollten. Eine Ecke von Pohl fand Kapitän Max "Dörle" Dörlitz, der zur Führung einköpfte (49.). Für alle sichtbar brachte das Gegentor die Gastgeber aus der Bahn. Vielmehr setzten die Gäste offensiv die nächsten Akzente. Metzner hatte das 2:0 auf dem Fuß, Müller war schon geschlagen, aber seine Teamkollegen retteten im letzten Moment (58.). Besser machte es Oliver Peukert kurz darauf. Nach schöner Ballstaffette über Graham und Pohl blieb der Torjäger cool und vollendete mit dem 23. Saisontor ins linke Eck (64.). Fahner versuchte eine Reaktion zu zeigen, jedoch überpacten die Hausherren dabei. Einige Gelbe Karten und ein Platzverweis von Maik Baumgarten (77.), der beim Unparteiischen reklamierte, waren die Folge. Der Anschlusstreffer hätte die Partie nochmal scharf gemacht, sollte aber nicht gelingen. Die Begegnung endete mit Gleichzahl, nachdem auch Dustin Schmidt nach wiederholten Foulspiel die Ampelkarte sah (85.).