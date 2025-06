Satzball, Fahner Höhe

Morgen, 18:45 Uhr FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida 18:45 live PUSH

Aufgrund des Landespokalfinales des FC An der Fahner Höhe wurde diese Partie auf den Freitag vor dem Pfingstwochenende verlegt. Die Brisanz kam allerdings erst so richtig am letzten Wochenende in die Begegnung. Denn durch die Heimniederlage von Heiligenstadt (2:3 gegen Neustadt/Orla) hat der FC An der Fahner Höhe nun die Chance mit einem Sieg den Platz an der Sonne einen Spieltag vor Saisonende zu erobern. "Wir haben gehofft, dass diese Konstellation noch eintreffen wird, den Platz an der Sonne zurückerobern zu können. Jetzt wollen wir gegen Weida natürlich alles dafür tun, damit wir den letzten Spieltag in Pole-Position angehen können. Dass in so einem Saison-Endspurt natürlich auch die mentale Komponente eine Rolle spielt, hat man in den letzten Tagen auf vielen Sportplätzen gesehen. Wir sehen es aber als Chance und werden mit Vorfreude in das Freitagabendspiel mit hoffentlich einigen Zuschauern gehen", blickt Fahner-Coach Dimo Raffel auf das einzige Thüringenliga-Spiel am Pfingstwochenende. Über die Tragweite der Partie ist sich auch sein Gegenüber Hendrik Penzel im Klaren: "Natürlich wissen wir auch um die Bedeutung des Spieles. In erster Linie sind wir froh, dass wir uns mit einer starken Rückrunde schon zwei Spiele vor Schluss den vierten Platz gesichert haben. Als Sportler fährst du aber so oder so zu jedem Wettkampf und willst gewinnen. Also wollen wir die letzten zwei Spiele auch erfolgreich bestreiten."

Die letzten fünf Direktduelle gewann der FC An der Fahner Höhe. Im Hinspiel gab es einen 3:2-Erfolg für den amtierenden Thüringenmeister. Da war es ein Mittwochabendspiel. Diesmal lockt wohl der Freitag zahlreiche Zuschauer nach Dachwig. "Spiele an einem Freitag Abend sind immer irgendwie besonders. Es werden sicherlich auch viele Zuschauer kommen. Ich erwarte ein hochklassiges Spiel mit vielen guten Zweikämpfen und Torchancen. Wenn wir geschlossen auftreten, können wir es Fahner Höhe richtig schwer machen. Aber wir kennen auch alle die Qualität des Gegners. Da musst du die ganze Zeit hellwach sein und musst körperlich dagegenhalten", blickt Hendrik Penzel auf die besondere Flutlichtatmosphäre.