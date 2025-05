»Satz mit X«, alles fix? »Wildes« Derby und die Folgen...

Bitterer niederbayerischer Samstag in der Frauen-Bayernliga. Denn bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende steht so gut wie fest, dass wohl alle drei Bezirks-Vertreter ihr Ziel nicht erreichen werden. Die SpVgg Greuther Fürth hat sich am 20. Spieltag zum Meister gekrönt - zum Leidwesen von Ruderting, das zwar das Derby gewann, aber mit dem Vizetitel auskommen muss. Enttäuscht ist deshalb keiner beim FCR, wie Trainer Florian Spiller betont. Die vergangenen Wochen hätten bereits dahingehend gewirkt. Ähnliches Bild im Landkreis Regen: Der SV Kirchberg im Wald ist nun nämlich endgültig fix abgestiegen.