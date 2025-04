Sattes 9:0 der SpVgg Finsterwalde, RSV Waltersdorf gewinnt 6:3

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II – TSG Lübbenau 63 2:6

Vor 35 Zuschauern setzte sich die TSG Lübbenau 63 deutlich durch. Ricardo Kindler brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, Max Sieber glich in der 24. Minute aus. Franz-Aaron Ullrich traf in der 38. Minute zur erneuten Führung, ehe Maciej Szaton in der 49. Minute auf 1:3 stellte. Max Sieber verkürzte in der 62. Minute, doch Ricardo Kindler (73. Minute per Foulelfmeter), Jan Schöne (76.) und erneut Ricardo Kindler (78.) sorgten für den klaren Auswärtssieg. Alexander Radochla vom FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II sah in der 39. Minute die Gelb-Rote Karte.

ESV Lok Falkenberg – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 3:0

Der ESV Lok Falkenberg gewann klar vor 56 Zuschauern. Luis Medelnik traf in der 28. Minute zur Führung, John Heyde erhöhte in der 66. Minute auf 2:0. In der 84. Minute machte erneut Luis Medelnik den 3:0-Endstand perfekt.

SV Germania 1910 Ruhland – SV 1885 Golßen 2:3

Eine dramatische Partie erlebten die 57 Zuschauer. Julian-Niklas Wetter traf in der 3. Minute, Marco Nitzsche erhöhte in der 10. Minute auf 2:0 für Ruhland. Golßen schlug in der zweiten Halbzeit zurück: Niklas Teschner (55.) und Felix Lehmann (59.) glichen aus. In der Nachspielzeit traf Markus Müller in der 90.+3 Minute zum späten 2:3-Siegtreffer für Golßen. Fabian Kasimir sah in der 61. Minute die Gelb-Rote Karte.

FSV Rot-Weiß Luckau – SV Blau-Weiß Lindenau 4:3

Vor 111 Zuschauern entwickelte sich ein aufregendes Spiel. Kevin Uhlich brachte Luckau in der 8. Minute in Führung, Anton-Gabriel Westenhöfer erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Etienne Pfeiffer verkürzte in der 39. Minute für Lindenau. Nach der Pause traf Nico Drendel (50.) zum 3:1, Tom Mikolajek erhöhte in der 55. Minute auf 4:1. Vladimir Kolmistr machte es mit Treffern in der 79. und 90. Minute nochmal spannend, doch Luckau rettete den Sieg über die Zeit.

SpVgg Finsterwalde – 1. SV Lok Calau 9:0

Vor 152 Zuschauern ließ die SpVgg Finsterwalde dem 1. SV Lok Calau keine Chance. Luca-Joel Neumann (5.), Oliver Bossing (7.), David Schmidt (18.), Jens Rösler (33.) und Denny Klinkmüller (44.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause traf erneut Denny Klinkmüller (57., 70.), Niklas Engel (73.) und Tom Plewka (86.) zum deutlichen 9:0-Erfolg.

SV Wacker 21 Schönwalde – SSV Alemannia Altdöbern 2:0

Jonas Breschke verwandelte vor 48 Zuschauern in der 48. Minute einen Handelfmeter zur Führung für Schönwalde. Matthew Wilke baute die Führung in der 56. Minute auf 2:0 aus und sicherte die drei Punkte.

SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde – SV Askania Schipkau 2:4

In einem spannenden Spiel vor 59 Zuschauern brachte Tommi Lee Nolte den SV Askania Schipkau bereits in der 4. Minute in Führung. Tobias Bauer erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Marcus Bergener verkürzte in der 31. Minute, doch erneut Tommi Lee Nolte stellte in der 35. Minute den alten Abstand wieder her. Lars Schollbach traf in der 78. Minute zum 2:3, doch nur zwei Minuten später erzielte Tommi Lee Nolte seinen dritten Treffer zum 2:4-Endstand. Ein Foulelfmeter von Kai Niepraschk für Sonnewalde in der 13. Minute blieb ungenutzt.

