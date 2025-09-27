Sattes 8:0 der Sport-Union Neckarsulm, TSG Öhringen bleibt dran

– Foto: Jonas Hägele

Der siebte Spieltag in der Landesliga Württemberg brachte sowohl knappe Partien als auch klare Ergebnisse. Während Spitzenreiter SKV Rutesheim seine makellose Serie fortsetzt, setzte Sport-Union Neckarsulm mit einem 8:0-Auswärtserfolg ein deutliches Zeichen. Eng umkämpfte Duelle wie Öhringen gegen Weinstadt boten Spannung bis zur Schlussphase.

Es war ein umkämpftes Abendspiel, welches allerdings am Ende ohne Tore und somit auch ohne Sieger blieb. Für Löchgau ist es bereits das zweite Remis im siebten Spiel. Die Gäste teilen erstmals in dieser Spielzeit die Punkte.



Pleidelsheim führte früh in der 29. Minute, doch Crailsheim konnte noch vor der Halbzeitpause ausgleichen. Eine rote Karte für Tim Ranzinger in der 37. Minute stellte Pleidelsheim vor weitere Herausforderungen, die Partie endete 1:1.



Öhringen gelang in der 37. Minute durch Lorik Makolli die Führung, die Sylaj für Weinstadt in der 47. Minute ausglich. Makolli brachte die Gastgeber in der 50. Minute erneut in Front, bevor Sylaj in der 71. Minute erneut zum 2:2 traf. Simon Wilske sorgte schließlich in der 85. Minute für den Siegtreffer der Öhringer.



Neckarsulm dominierte das Spiel und führte nach Treffern von Mattia Trianni (13.), Shpejtim Islamaj (21.), Fatlum Maliqi (26., 44.), Bahadir Özkan (45.), Manuel Mahr (46.), Luca Rott (58.) und Ugur Tuncbilek (80.) deutlich mit 8:0. Ein überragender Auftritt, der die Leistungsdichte der Mannschaft in dieser Saison unterstreicht.

TV Oeffingen empfängt TSV Ilshofen. Oeffingen will die Serie ohne Sieg verbessern und Punkte sammeln, um sich vom unteren Tabellenbereich abzusetzen. Ilshofen strebt ebenfalls nach einem Erfolg, um den Anschluss an das Mittelfeld zu wahren und Druck auf die oberen Teams auszuüben.

SpVgg Satteldorf trifft auf SGM Krumme Ebene am Neckar. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld und möchten mit einem Sieg Boden gutmachen. Das Spiel verspricht einen offenen Schlagabtausch, wobei jede Mannschaft auf Konterchancen achten wird.

TSV Heimerdingen 1910 empfängt SKV Rutesheim. Tabellenführer Rutesheim will die Spitzenposition verteidigen, während Heimerdingen dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren. Ein taktisch geprägtes Spiel mit hoher Intensität ist zu erwarten.