Sattes 12:1 für den Ludwigsfelder FC II und 7:0 der SG Großziethen II

SG Wacker Motzen – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 1:3

Vor 122 Zuschauern entschied sich das Spiel erst in der zweiten Halbzeit. Marvin Soost brachte die Gäste mit Treffern in der 53. und 65. Minute komfortabel in Front. Zwar gelang Luca Schulz in der 89. Minute der Anschlusstreffer für Motzen, doch Sebastian Vogel stellte in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand her.

SV Teupitz/Groß Köris – SV Zernsdorf 3:2

Ein packendes Derby, das bis in die Nachspielzeit spannend blieb. Sebastian Rödiger traf in der 23. Minute zur Führung und legte in der 42. Minute erneut vor, nachdem Marc Jahn in der 37. Minute ausgeglichen hatte. Janis Hasenauer stellte in der 79. Minute den Ausgleich her, doch Frederik Bulisch sorgte in der 90.+3 Minute für den umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber.

RSV Waltersdorf 1909 – SG Niederlehme 1912 3:1

Die Gäste erwischten den besseren Start, als Lars Wandrei in der 16. Minute traf. Doch Martin Pingel glich in der 36. Minute aus und brachte Waltersdorf mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute endgültig auf die Siegerstraße. Dazwischen hatte Diyar Yilmaz in der 61. Minute das 2:1 markiert.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – Heideseer Sportverein 5:2

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Vincent Böttcher (14.), Michell Steinbuch (31.) und Jannis Buhlert (45.) stellten früh auf 3:0. Nach der Pause kämpfte sich Heidesee mit Toren von Mike Gaedicke (49.) und Tim Hinze (53.) zurück. Doch Mehdi Madani (68.) und erneut Michell Steinbuch (83.) machten den 5:2-Heimsieg perfekt.

SV Siethen 1977 – SV Rangsdorf 28 4:1

Siethen bestimmte die Partie von Beginn an. Clemens Lindinger traf in der 24. und 40. Minute doppelt, ehe Jonas Rensing in der 44. Minute das 3:0 erzielte. Rangsdorf kam in der 70. Minute durch einen von Marc Gangur verwandelten Foulelfmeter heran, doch William Hermsdorf stellte in der 77. Minute den alten Abstand wieder her.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 3:2

Ein mitreißendes Spiel bekamen die Zuschauer geboten. Steve Neumann brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Angelino-Filipo Nowara glich kurz vor der Pause in der 44. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel traf Patrick Gruner in der 59. Minute zur Führung für Ruhlsdorf, ehe erneut Nowara in der 84. Minute nachlegte. Giuseppe Cutrino verkürzte in der Nachspielzeit (90.+3) noch, doch am Ende feierte Ruhlsdorf den 3:2-Erfolg.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – Ludwigsfelder FC II 1:12

Eine einseitige Partie endete mit einem Kantersieg für Ludwigsfelde. Patrick Kowalski (3.) und Joel Silva Mavangui da Silva (6.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Mauricius Mang in der 8. Minute verkürzte. Danach brachen alle Dämme: Timo Heinrich (33.), zweimal Kaloyan Atanasov (34., 38.), ein Eigentor von Elias Gmel (44.), Joel Silva Mavangui da Silva (49.), erneut Timo Heinrich (52.), Joschua Zierdt (72., 87.) sowie Patrick Kowalski (77., 83.) machten das Dutzend voll. Bitter für die Gastgeber: Frank Noderer sah in der 28. Minute die Rote Karte.

SG Großziethen II – SG Aufbau Halbe 7:0

Die Gastgeber überrollten Aufbau Halbe von Beginn an. Benedikt Jenkins traf bereits in der 2. Minute, Leon Schmidt legte in der 4. Minute nach. Marvin Pietschmann erhöhte in der 14. Minute, Tim Seifert in der 17. Minute. Spätestens mit dem Treffer von Marino Simunovic in der 30. Minute war die Partie entschieden. Nach der Pause legte Leon Schmidt in der 53. Minute nach, ehe Marvin Pietschmann in der 68. Minute den 7:0-Endstand herstellte.