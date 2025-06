Sattes 10:0 der SGM Fürfeld/Bonfeld, TSV Sigmaringendorf siegt 7:1

TSV Cleebronn – SGM NordHeimHausen 5:0

Ein glänzender Heimauftritt des TSV Cleebronn: Bereits in der 6. Minute brachte Philipp Beuttner seine Farben in Führung. Kesha Wiczynski erhöhte in der 31. Minute auf 2:0 und Simon Öhler stellte in der 38. Minute die Weichen endgültig auf Sieg. Auch nach der Pause blieb Cleebronn dominant – erneut Kesha Wiczynski (58.) und Chris Storz (66.) sorgten für den Kantersieg.

VfL Brackenheim – TSV Botenheim 1:1

Brackenheim ging durch Joel Cretto bereits in der 17. Minute in Führung und bestimmte lange das Geschehen. Danach wurde turbulent: Zunächst erhielt ein Spieler des VfL Brackenheim in der 30. Minute die Rote Karte. Gleichzeitig wurde auch VfL-Trainer Jürgen Rapolder des Feldes verwiesen. In der 56. Minute gelang Max Gruber der Ausgleich. In der 85. Minute folgte schließlich auch Robin Widmann (VfL Brackenheim) mit Rot. Trotz Unterzahl rettete Brackenheim aber das Unentschieden über die Zeit.

SC Ilsfeld – Sportfreunde Lauffen II 3:1

In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung erst in der zweiten Halbzeit. Stephen Omondi Ondu brachte Ilsfeld in der 49. Minute in Führung, doch Jonas Steinle glich für Lauffen in der 67. Minute aus. Die Antwort des SC folgte prompt: Felix Wurst stellte in der 72. Minute auf 2:1, ehe Chris Fackler zehn Minuten später den Deckel draufmachte.

SV Schluchtern II – SC Abstatt 1:6

Ein starker Auftritt der Gäste, die von Beginn an klar machten, dass sie die Punkte mitnehmen wollten. Fatih Ceylan eröffnete in der 32. Minute, es folgten Treffer von Efstathios Petridis (38.), Enis Zekaj (40.) und Kleonikos-Klevis Priftis (52.). Dominik Baumann verkürzte für die Hausherren in der 59. Minute, doch Fatih Ceylan (62.) und Leon Beckert (80.) sorgten für den klaren Endstand.

SGM Fürfeld/Bonfeld – Sportfreunde Neckarwestheim 10:0

Ein wahres Torfestival für die Gastgeber. Karim Mahmoud war mit sechs Treffern (7., 13., 37., 44., 63., 67.) der überragende Mann auf dem Platz. Dazu kamen zwei Tore von Michael Knarr (46., 72.), ein Treffer von Hüseyincan Canakci (70.) und der Schlusspunkt von Maik Ferreira (75.). Neckarwestheim hatte dem Offensivfeuerwerk nichts entgegenzusetzen.

Spvgg Heinriet – GSV Eibensbach 4:2

Heinriet legte mit Finn Walleth (12.) gut los, musste dann aber durch Mika Wurmbrand (21.) und Fabian Kühfuß (33.) einen Rückstand hinnehmen. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück: Kevin Santos Ferreira (56.), Marcel Krauß (60.) und Hannes Bußmann (87.) drehten die Partie in einer mitreißenden Schlussphase und sicherten Heinriet die drei Punkte.