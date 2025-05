Satteldorf feiert Schützenfest – Sport-Union Neckarsulm bleibt dran

Vor 200 Zuschauern spielte sich die SpVgg Satteldorf in einen regelrechten Rausch. Baris Yerlikaya eröffnete den Torreigen in der 20. Minute, ehe Benjamin Utz (29.) und Inas Music (39., 53.) nachlegten. Toni Weihbrecht erhöhte in der 78. Minute auf 5:0. In der Schlussphase schnürte Baris Yerlikaya mit zwei weiteren Treffern (80., 82.) sogar einen Dreierpack und stellte den Endstand her.

Eine denkwürdige Partie entwickelte sich vor 80 Zuschauern in Kaisersbach. Die Gastgeber dominierten die erste Stunde und führten durch Tore von Luis Bauer (19.) und einem Doppelpack von Okan Tüysüz (30., 46.) scheinbar komfortabel mit 3:0. Doch Ilshofen schlug eindrucksvoll zurück: Jonas Lausenmeyer traf in der 75. Minute zum 3:1, Hennes Hermann Autmaring ließ nur zwei Minuten später das 3:2 folgen. In der 89. Minute war erneut Jonas Lausenmeyer zur Stelle und rettete seinem Team einen späten Punkt.

Die Partie in Weinstadt war bereits nach einer halben Stunde scheinbar entschieden – doch die Gastgeber kämpften sich eindrucksvoll zurück. Niklas Obertautsch brachte Neckarsulm per Foulelfmeter in der 5. Minute in Führung, Enrico Zimbili erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. In der 31. Minute markierte Bahadir Özkan sogar das 3:0. Doch dann drehte sich das Spiel: Kujtim Sylaj verkürzte in der 42. Minute auf 1:3 und traf auch in der 59. Minute zum 2:3. Die Gäste gerieten ins Wanken, retteten aber den knappen Vorsprung über die Zeit.