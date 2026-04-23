Satrup wie aus einem Guss – PSV kassiert bittere 2:5-Heimpleite

Was für eine Demontage! Nur vier Tage nach der respektablen Leistung gegen den designierten Meister SV Todesfelde musste der PSV Neumünster am Mittwochabend in einem Nachholspiel vom 18. Spieltag der Flens-Oberliga gegen den TSV Nordmark Satrup vor eigenem Publikum eine ernüchternde 2:5 (1:3)-Heimniederlage hinnehmen und zeigte dabei vor allem in der ersten halben Stunde eine indiskutable Leistung. Trotz der bereits sechsten Heimniederlage bleibt der PSV vorerst auf dem 8. Platz. Der TSV Nordmark Satrup hat spätestens mit dem Sieg in Neumünster den Klassenerhalt in trockenen Tüchern und ist bis auf einen Zähler an den PSV herangerückt. Für Satrup war es im sechsten Oberligaduell der erste Sieg gegen den PSV.
Bei den Gästen absolvierte Torhüter Tobias Rau sein erstes Oberligaspiel. Der gebürtige Satruper hatte bereits in der U19 von Holstein Kiel gespielt, war dann aber für sein Studium nach Österreich gegangen. In der Winterpause ist der 26-Jährige dann wieder nach Satrup gezogen und spielt nun wieder für seinen Heimatverein.
Es ist schwer in Worte zu fassen, was sich in den ersten fünf Minuten an der Stettiner Straße in Neumünster abspielte. Der PSV begann im kollektiven Tiefschlaf und hatte zunächst Riesenglück, dass Torhüter Tilman Körtzinger den ersten kapitalen Bock der Hintermannschaft, als Christoph Ottsen (2.) allein auf ihn zurannte, noch ausbügeln konnte.
Aber der Weckruf blieb ungehört, und so nahm das Schicksal seinen Lauf, denn die munter aufspielenden Gäste setzten konsequent nach. Joris Naeve (3.) wird am rechten Flügel von Edvin Skrijeli in Szene gesetzt, zieht nach innen und trifft ins lange Eck. Schon führen die Gäste aus Mittelangeln.
Nur 120 Sekunden später folgt der nächste Tiefschlag, zumindest aus Sicht der Gastgeber. Edvin Skrijeli (5.) wird in die Tiefe geschickt, macht noch einen Haken gegen seinen Gegenspieler und schiebt aus 12 Metern ein. Wieder machte die Hintermannschaft der Gastgeber einen konfusen Eindruck.
Danach kam der PSV langsam besser in das Spiel, tat sich gegen die kompakt stehenden und aufopferungsvoll verteidigenden Gäste aber sehr schwer, sich klare Torchancen herauszuspielen.
Wesentlich zielstrebiger agieren die Gäste. Nach einem Konter über Tom Karshüning, der in den Strafraum eindringt und quer auf Christoph Ottsen legen will, trifft PSV-Abwehrspieler Geart Latifi (30.) beim Klärungsversuch unglücklich zum 0:3 in das eigene Tor.
Doch die Gastgeber zeigen Moral und melden sich noch einmal zurück. Nach einem Eckball von Til Küffner kann Timo Barendt per Kopf zum 1:3 verkürzen. Damit geht es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel sind die Gastgeber dann deutlich besser im Spiel und drängen auf den Anschlusstreffer. Vor allem nach Ecken oder Standards wurde es wiederholt gefährlich, wenn meist Timo Barendt zum Kopfball kam. Doch entweder zielte der PSV-Angreifer knapp daneben, oder Torhüter Tobias Rau war zur Stelle und konnte klären. Eine weitere gute Gelegenheit hatte Ayoub Assameur, doch der Neuzugang konnte nach einem Sololauf im letzten Moment geblockt werden.
Wesentlich effizienter agieren aber die Gäste, die gnadenlos ihre Chancen nutzen. Nach einer Ecke von Björn Laß trifft Lasse Petersen (67.) per Kopf zum 1:4.
Aber damit ist der Torhunger der Gäste noch lange nicht gestillt. Björn Laß (83.) setzt sich stark im 1-gegen-1 durch und trifft von der Strafraumgrenze wuchtig zum 1:5 unter die Latte.
Nach einem Freistoß von Til Küffner kann Jesper Tiedemann (88.) mit einem Kopfball noch einmal auf 2:5 verkürzen. „Das war heute unterirdisch. Ich bin maßlos enttäuscht“, brachte es PSV-Fußballobmann Volker Bernaschek mit wenigen Worten auf den Punkt.
Stimme zum Spiel
Trainer Dennis Buthmann (PSV Neumünster):
"Das war eine Schlechtleistung. Ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass wir zu 100 Prozent auf dem Platz waren. Satrup hat hochverdient gewonnen. Wir haben katastrophal verteidigt. Die Mannschaft hat einfachste Anweisungen nicht befolgt. Wir waren nicht so griffig und gallig. Unsere Personalsituation bleibt weiter angespannt. Wir müssen einfach zu viele Spieler ersetzen. Da ist es vielleicht nur menschlich, wenn dann der eine oder andere Spieler schwankende Leistungen zeigt.
PSV Neumünster: Körtzinger – Werner, Mahmud (35. Nohns), Latifi, Eberhardt – Zinkondo, Jansa (46. Assameur) – Tiedemann, Küffner, Möller (85. Bello) – Barendt.
Trainer: Dennis Buthmann und Nils Voß.
TSV Nordmark Satrup: Rau – L. Petersen, Sebastian Waterhues, Bracht (86. Brian Nielsen) – Meiburg (76. Clemens Nielsen), Falke, Laß, Karshüning, Naeve (61. Paul Waterhues) – Skrijeli (65. Zamanakos), Ottsen (76. Sellmer).
Trainer: Thomas Knuth und Lars Meyer.