Satrup wie aus einem Guss – PSV kassiert bittere 2:5-Heimpleite

Bei den Gästen absolvierte Torhüter Tobias Rau sein erstes Oberligaspiel. Der gebürtige Satruper hatte bereits in der U19 von Holstein Kiel gespielt, war dann aber für sein Studium nach Österreich gegangen. In der Winterpause ist der 26-Jährige dann wieder nach Satrup gezogen und spielt nun wieder für seinen Heimatverein.

Es ist schwer in Worte zu fassen, was sich in den ersten fünf Minuten an der Stettiner Straße in Neumünster abspielte. Der PSV begann im kollektiven Tiefschlaf und hatte zunächst Riesenglück, dass Torhüter Tilman Körtzinger den ersten kapitalen Bock der Hintermannschaft, als Christoph Ottsen (2.) allein auf ihn zurannte, noch ausbügeln konnte.

Aber der Weckruf blieb ungehört, und so nahm das Schicksal seinen Lauf, denn die munter aufspielenden Gäste setzten konsequent nach. Joris Naeve (3.) wird am rechten Flügel von Edvin Skrijeli in Szene gesetzt, zieht nach innen und trifft ins lange Eck. Schon führen die Gäste aus Mittelangeln.

Nur 120 Sekunden später folgt der nächste Tiefschlag, zumindest aus Sicht der Gastgeber. Edvin Skrijeli (5.) wird in die Tiefe geschickt, macht noch einen Haken gegen seinen Gegenspieler und schiebt aus 12 Metern ein. Wieder machte die Hintermannschaft der Gastgeber einen konfusen Eindruck.

Danach kam der PSV langsam besser in das Spiel, tat sich gegen die kompakt stehenden und aufopferungsvoll verteidigenden Gäste aber sehr schwer, sich klare Torchancen herauszuspielen.

Eigentor von Latifi beschert Nordmark den dritten Treffer

Wesentlich zielstrebiger agieren die Gäste. Nach einem Konter über Tom Karshüning, der in den Strafraum eindringt und quer auf Christoph Ottsen legen will, trifft PSV-Abwehrspieler Geart Latifi (30.) beim Klärungsversuch unglücklich zum 0:3 in das eigene Tor.