Sat-Cup: Wormser Derby zum Auftakt

PFEDDERSHEIM. Die erste Saisonvorbereitung mit Wettbewerbscharakter dürfte mit dem Sat-Sommercup 2025 bei der TSG Pfeddersheim so manches Fußballerherz höherschlagen lassen. Denn zur ersten Halbfinalpartie der vier Turnierteilnehmer am Mittwoch (19.30 Uhr) erwartet der künftige Landesligist zum ultimativen Stadtderby im Uwe-Becker-Stadion den Oberligisten VfR Wormatia Worms.

Im zweiten Halbfinale stehen sich tags darauf (19:30 Uhr) der FC Arminia Ludwigshafen, ein weiterer Oberligist, und der in die Landesliga aufgestiegene FC Speyer gegenüber. Am Samstag finden die Finalspiele statt. Um 12.30 Uhr steigt das Spiel um den dritten Platz, um 15 Uhr das Endspiel.

Sowohl Rolf Emrich, Vorsitzender der TSG, als auch Marco Streker, ihr Cheftrainer, betonen den Derby-Charakter der Auftaktpartie. „Wir sind natürlich Underdog“, sagt der Coach, ist aber froh, mit seinem Kader, bei dem noch fünf bis sechs Spieler urlaubsbedingt fehlten, bereits am Samstag und Montag zwei Trainingseinheiten geleitet zu haben. „Die Sat-Gruppe ist ein Großsponsor von uns und es kommt darauf an, uns gut zu präsentieren und zu verkaufen“, blickt der 35-Jährige auch bereits über das Halbfinale hinaus. Die Spiele des Sat-Cups gingen aber „offiziell noch nicht in die Wertung“, wie es der Oppenheimer formuliert. „Denn in fünf bis sechs Wochen zum Saisonbeginn sehen die Kader sicher ganz anders aus.“

„Es geht in der Vorbereitung um einen klaren Kopf und dass wir uns Stück für Stück verbessern“, fordert Clubchef Emrich. Ihm gehe es neben dem sportlichen Erfolg ebenso um den Teamgeist, auf dass sich der neue Kader möglichst schnell finde, macht er klar. Respekt zollen Emrich und Streker auch den beiden pfälzischen Teilnehmern, FC Arminia als gestandener Oberligist, und dem souveränen Bezirksligameister FC Speyer mit seinem berauschenden Torverhältnis (134:21).