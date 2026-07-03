Sat-Cup: Wormatia verliert Halbfinale gegen Mechtersheim In einem ausgeglichenen Halbfinale verlieren die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms knapp gegen Ligakontrahent TuS Mechtersheim +++ Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen von Stefan Mannshausen · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Zwei gegen einen: Wormatia-Spieler Nasir Zaatan (rotes Trikot) im Duell mit den Mechtersheimern Benjamin Franz (mitte) und Etienne Portmann. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Pfeddersheim. Es ging nicht um Punkte, aber um einen Finaleinzug und deswegen ordentlich zur Sache. Im Halbfinale des Sat-Cups zwischen TuS Mechtersheim und VfR Wormatia Worms (4:3 nach Elfmeterschießen, 1:1, 0:1) schenkten sich die Spieler der zwei Oberligateams nichts, gaben keinen Ball verloren, lieferten sich hitzige Wortgefechte und zogen auch in den Zweikämpfen voll durch, sodass der Schiedsrichter nicht ohne Gelbe Karten auskam.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Ich freue mich jetzt schon auf das Spiel in der Runde”, hatten die 90 Minuten wohl nicht nur bei Wormatia-Trainer Artur Lemm Lust auf den Ligavergleich gemacht. Im Pfeddersheimer Uwe-Becker-Stadion lieferten sich die Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Mal waren Lemms Kicker am Drücker, mal die Spieler von Nauwid Amiri. Beide Trainer setzten auf hohes Anlaufen, was die Partie zu einer intensiv geführten Angelegenheit machte. „Es war taktisch total interessant, weil beide Teams eine ähnliche Idee hatten”, sagte Lemm anschließend.

Duell auf Augenhöhe wird vom Punkt entschieden Die Wormaten trafen durch Stürmer Isaac Okwubor, der den Ball nach einer Flanke von Mert Özkaya ins Tor köpfte (39.). Auf Mechtersheimer Seite veredelte Paul Schall einen mustergültigen Konter (64.). Weitere Chancen blieben auf beiden Seiten ungenutzt. In der Pause hatten beide Trainer jeweils zehnmal durchgewechselt. Die Wormatia trifft am Sonntag im Spiel um Platz drei (13:30 Uhr) nun auf den Verlierer der Partie zwischen der TSG Pfeddersheim und des TSV Gau-Odernheim. Tags zuvor testen die Lemm-Spieler bei Viktoria Aschaffenburg (15 Uhr). TuS Mechtersheim spielt sonntags das Finale (15:30 Uhr) gegen den Sieger des zweiten Halbfinals.