Sassmann-Brüder verhindern Hallbergmooser Blamage beim Schlusslicht

Der VfB Hallbergmoos gewann souverän nach einem frühen Rückstand. Dank der Sassmann-Brüder brachten sie die Führung über die Zeit. – Foto: Stefan Schmiedel

VfB Hallbergmoos muss nach frühem Rückstand zeitweise zittern – Dank der Gebrüder Sassmann fahren die Hallbergmooser aber mir drei Punkten nach Hause

Neuperlach- In Spielen beim abgeschlagenen Tabellenletzten kann man sich nur blamieren. Mit dieser Voraussetzung fuhr der VfB Hallbergmoos nach Neuperlach und machte seine Hausaufgaben mittelprächtig. Der Landesligist gewann mit 4:2 (3:1) beim Aufsteiger, der nun elf von zwölf Spielen verloren hat. Für ein paar Minuten durften die Gastgeber auf die Sensation hoffen, denn Didier Mbida Mengue erzielte in der 17. Minute das 1:0. Hallbergmoos hatte eine Ecke schlecht verteidigt, aber der VfB war trotz eines nicht allzu guten Spiels die bessere Mannschaft. Und man hatte die Sassmann-Brothers, die zusammen drei Tore machten. Yannick besorgte den Ausgleich (21.), dann war Moritz dran mit einem Tor aus dem Spiel heraus (31.) und einem Elfmeter (45.+2). Mit dem 3:1 hatte man dann das Spiel auch auf der Anzeigentafel unter Kontrolle.

Nach dem Seitenwechsel ließ Hallbergmoos teilweise extrem große Chancen liegen, mit denen man das Ergebnis auch in die Nähe der Zweistelligkeit hätte bringen können. Tatsächlich traf nur noch Emil Kierdorf, der mit sechs Treffern in sieben Spielen weiterhin eine bombige Stürmerbilanz hat. Das zweite Neuperlacher Tor von Ismaila Coulibaly (79.) hatte dann nur noch statistischen Wert.