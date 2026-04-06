Saspow deklassiert Friedersdorf im Nachholspiel deutlich

In der Landesklasse Süd stand das heutige Nachholspiel ganz im Zeichen eines einseitigen Schlagabtauschs. Während die Gastgeber vor 93 Zuschauern versuchten, wichtige Punkte im Tabellenkeller zu sammeln, demonstrierte der Gast seine Stärke.
In diesem Nachholspiel fielen keine Tore, weshalb die Partie mit einem 0:0-Unentschieden endete. Für den SV Germania Peickwitz ist dieser eine Zähler dennoch ein wichtiger Teilerfolg im Tabellenkeller. Mit nun 13 Punkten aus 20 Spielen verbessert sich die Mannschaft auf den 15. Tabellenplatz. Damit gibt Peickwitz die rote Laterne ab und verdrängt die punktgleiche SG Burg aufgrund der besseren Tordifferenz auf den letzten Rang. Der FC Bad Liebenwerda erhöht sein Konto durch das Remis auf 19 Punkte aus 19 absolvierten Partien und festigt damit den zwölften Tabellenplatz in der Landesklasse Süd.
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Die Begegnung begann ohne langes Abtasten. Bereits in der 15. Minute brachte Amir Bassal die Gäste vom SC Spremberg 1896 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Hausherren vom FC Bad Liebenwerda zeigten Moral. In der 19. Minute markierte Eric Möbus den Ausgleich zum 1:1. Die Gastgeber blieben am Drücker und drehten die Partie zunächst komplett, als Axel Hübner in der 28. Minute zum 2:1 traf. Kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Amir Bassal, der in der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 2:2-Halbzeitstand sorgte.
Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start. In der 54. Minute erzielte Maximilian Noack das 2:3 und brachte Spremberg damit erneut auf die Siegerstraße. Es folgte eine Phase des Hoffens und Bangens, in der die Gastgeber alles nach vorne warfen. Die Belohnung folgte buchstäblich in letzter Sekunde: In der 90. Minute rettete Kimi Stock seiner Mannschaft mit dem Treffer zum 3:3-Endstand einen wertvollen Punkt.
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Es war ein bitterer Nachmittag für die SG Friedersdorf, die gegen einen entfesselten SV Motor Saspow mit 1:6 unterging. Die Gäste übernahmen früh die Initiative und ließen keinen Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen. Der Torreigen begann bereits in der Anfangsphase, als Dennis Schelske in der 12. Minute zum 0:1 traf. Nach einer Stunde Spielzeit legte erneut Dennis Schelske in der 60. Minute zum 0:2 nach.
Die Gegenwehr der Hausherren schwand zusehends, was Saspow konsequent ausnutzte. Khalid Alfadiel erhöhte in der 68. Minute auf 0:3, gefolgt vom dritten Streich durch Dennis Schelske, der in der 79. Minute das 0:4 markierte. In der Schlussphase wurde es für Friedersdorf regelrecht schmerzhaft: Ole Jannes Knuth traf in der 83. Minute zum 0:5, und nur eine Zeigerumdrehung später schraubte Khalid Alfadiel das Ergebnis in der 84. Minute auf 0:6 hoch. Kurz vor dem Abpfiff gelang Marcel Schollbach in der 89. Minute per Foulelfmeter zumindest noch der Ehrentreffer zum 1:6-Endstand.
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