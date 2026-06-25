Saskan-Brüder prägen Union Stadthagens Aufschwung

Es ist eine dieser Geschichten, die im Amateurfußball oft leise beginnen und dann umso mehr Gewicht bekommen. SV Union Stadthagen hat zum 25-jährigen Vereinsjubiläum gleich doppelt Grund zum Feiern: Die 1. Herren steigt in die 1. Kreisklasse auf, die 2. Herren schafft den Sprung in die 2. Kreisklasse. Für den Verein aus dem Landkreis Schaumburg ist es der nächste Schritt auf einem Weg, der vor wenigen Jahren noch weit unten begann.
„Nach mehreren Jahren in der Bezirksliga ging es für unseren Verein runter bis in die tiefste 4. Kreisklasse“, sagt Aydin Saskan, Spielertrainer der zweiten Mannschaft und Social-Media-Beauftragter des Vereins. Der Tiefpunkt wurde zum Ausgangspunkt. „Nachdem wir uns im Jahr 2020 als Familie, Freunde und langjährige Vereinsmitglieder dazu entschlossen haben, unseren Herzensverein aus der Versenkung zu holen, starteten wir eine tolle Erfolgsgeschichte, die bis heute weiter anhält.“
In der abgelaufenen Saison übernahmen die Saskan-Brüder nach einer kleineren sportlichen Krise die sportliche Führung. Der Kader wurde umgebaut, erfahrene Neuzugänge kamen hinzu, die Richtung war klar. Ali Saskan führte die 1. Mannschaft als Spielertrainer gemeinsam mit Co-Trainer Hasan Günes zum Aufstieg. Es war bereits der dritte Aufstieg binnen fünf Spielzeiten – von der 4. Kreisklasse bis in die 1. Kreisklasse.
Auch persönlich setzte Ali Saskan ein Ausrufezeichen: Mit 29 Toren in 25 Spielen wurde er Torschützenkönig. Der Verein würdigte ihn in seiner Mitteilung entsprechend deutlich: „Unser Spielertrainer Ali Saskan hat in seiner Debütsaison direkt Vereinsgeschichte geschrieben.“ Nach dem personellen Umbruch im Sommer habe er die Mannschaft „mit großem Einsatz und klarer sportlicher Idee zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse“ geführt.
Die Zusammenarbeit geht weiter. Ali Saskan hat seinen Vertrag beim SV Union Stadthagen bis 2027 verlängert. Der Klub spricht von einem klaren Zeichen nach einer erfolgreichen Saison. „Im Laufe der Saison wurde die Handschrift des Trainers immer deutlicher sichtbar“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Die Mannschaft habe „attraktiven und erfolgreichen Fußball“ gezeigt, der sich nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch im geschlossenen Auftreten auf dem Platz widergespiegelt habe.
Aktuell muss Ali Saskan allerdings pausieren. Wegen einer schwerwiegenden Schulterverletzung fällt der Spielertrainer aus und muss operativ behandelt werden. „Der gesamte Verein wünscht ihm eine schnelle und vollständige Genesung und freut sich darauf, ihn bald wieder auf und neben dem Platz begrüßen zu dürfen“, teilte SV Union Stadthagen mit.
Parallel schrieb auch Aydin Saskan mit der zweiten Mannschaft an der Geschichte des Vereins mit. Die Zweitvertretung wurde 2023 von ihm ins Leben gerufen, begann in der 4. Kreisklasse und spielt drei Jahre später in der 2. Kreisklasse. Die Mannschaft war zu Beginn mehr als nur ein zusätzliches Team. Sie war, wie Aydin Saskan beschreibt, ein „Auffangbecken für Spieler ohne Perspektive in ihren Vereinen“, für Freunde, die zusammen Fußball spielen wollten, und für Flüchtlinge ohne große Deutschkenntnisse.
Dabei ging es nicht nur um Training und Spieltage. Der Verein half Spielern bei Arbeitssuche, Jobsuche und Behördengängen. Gerade deshalb steht der Doppelaufstieg für mehr als sportliche Ergebnisse. Ali Saskan und Aydin Saskan sind seit über 15 Jahren im Verein aktiv und auch neben dem Platz engagiert. In Stadthagen gelten sie längst als Gesichter von Union – nun auch als prägende Figuren einer Rückkehr, die zum Jubiläum kaum passender hätte ausfallen können.