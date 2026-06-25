Saskan-Brüder prägen Union Stadthagens Aufschwung Zum 25-jährigen Vereinsjubiläum feiert SV Union Stadthagen den Doppelaufstieg beider Herrenmannschaften. Ali Saskan verlängert nach seiner Aufstiegssaison als Spielertrainer bis 2027. von red · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Union Stadthagen

Es ist eine dieser Geschichten, die im Amateurfußball oft leise beginnen und dann umso mehr Gewicht bekommen. SV Union Stadthagen hat zum 25-jährigen Vereinsjubiläum gleich doppelt Grund zum Feiern: Die 1. Herren steigt in die 1. Kreisklasse auf, die 2. Herren schafft den Sprung in die 2. Kreisklasse. Für den Verein aus dem Landkreis Schaumburg ist es der nächste Schritt auf einem Weg, der vor wenigen Jahren noch weit unten begann.

„Nach mehreren Jahren in der Bezirksliga ging es für unseren Verein runter bis in die tiefste 4. Kreisklasse“, sagt Aydin Saskan, Spielertrainer der zweiten Mannschaft und Social-Media-Beauftragter des Vereins. Der Tiefpunkt wurde zum Ausgangspunkt. „Nachdem wir uns im Jahr 2020 als Familie, Freunde und langjährige Vereinsmitglieder dazu entschlossen haben, unseren Herzensverein aus der Versenkung zu holen, starteten wir eine tolle Erfolgsgeschichte, die bis heute weiter anhält.“ In der abgelaufenen Saison übernahmen die Saskan-Brüder nach einer kleineren sportlichen Krise die sportliche Führung. Der Kader wurde umgebaut, erfahrene Neuzugänge kamen hinzu, die Richtung war klar. Ali Saskan führte die 1. Mannschaft als Spielertrainer gemeinsam mit Co-Trainer Hasan Günes zum Aufstieg. Es war bereits der dritte Aufstieg binnen fünf Spielzeiten – von der 4. Kreisklasse bis in die 1. Kreisklasse.

Auch persönlich setzte Ali Saskan ein Ausrufezeichen: Mit 29 Toren in 25 Spielen wurde er Torschützenkönig. Der Verein würdigte ihn in seiner Mitteilung entsprechend deutlich: „Unser Spielertrainer Ali Saskan hat in seiner Debütsaison direkt Vereinsgeschichte geschrieben.“ Nach dem personellen Umbruch im Sommer habe er die Mannschaft „mit großem Einsatz und klarer sportlicher Idee zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse“ geführt. Ali bleibt bis 2027 – Aydin formt die Zweite Die Zusammenarbeit geht weiter. Ali Saskan hat seinen Vertrag beim SV Union Stadthagen bis 2027 verlängert. Der Klub spricht von einem klaren Zeichen nach einer erfolgreichen Saison. „Im Laufe der Saison wurde die Handschrift des Trainers immer deutlicher sichtbar“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Die Mannschaft habe „attraktiven und erfolgreichen Fußball“ gezeigt, der sich nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch im geschlossenen Auftreten auf dem Platz widergespiegelt habe.