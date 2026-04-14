 2026-04-14T12:48:59.332Z

Allgemeines

Sasel gewinnt irres Spiel, Curslack ärgert FSC, HEBC & Buchholz jubeln

Oberliga Hamburg: Eimsbütteler TV schlägt HT 16, TuS Dassendorf siegt bei Teutonia, TSV Sasel gewinnt 8:3, HEBC Hamburg und TSV Buchholz feiern klare Erfolge. FC Süderelbe leistet sich einen Patzer. ETSV Hamburg muss Spiel wegen Krankheitswelle absagen.

von red · Gestern, 22:49 Uhr · 0 Leser
TSV Sasel schießt acht Tore.
TSV Sasel schießt acht Tore. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Im Nachholspieltag 23 der Oberliga Hamburg hat der Eimsbütteler TV seine Tabellenführung gefestigt, während die TuS Dassendorf den Anschluss hält. Für das spektakulärste Ergebnis sorgte aber der TSV Sasel, der in Wilhelmsburg gleich achtmal traf. Dahinter ließ FC Süderelbe gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme überraschend Punkte liegen.

Update: Eine Krankheitswelle beim ETSV Hamburg sorgt für eine Absage der Partie gegen den SC Victoria.

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So läuft der 30. Spieltag der Oberliga Hamburg

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Harksheide führt, geht dann aber baden

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
4
1
Abpfiff

Der TSV Buchholz 08 hat sich im Heimspiel gegen TuRa Harksheide mit 4:1 durchgesetzt und damit einen wichtigen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld gemacht. Zunächst gerieten die Gastgeber durch ein Eigentor von Patrick Böhmker in Rückstand (11.), reagierten darauf aber bemerkenswert schnell. Jakob Schulz stellte in der 21. Minute auf 1:1, ehe Simon Leonardo Keisef das Spiel nur fünf Minuten später drehte (26.). Damit nicht genug: Noch vor der Pause erhöhte David Rene Mrozek Glischinski auf 3:1 (35.), ehe Böhmker seinen unglücklichen Auftakt mit dem Treffer zum 4:1 korrigierte (40.). Buchholz steht damit nun bei 34 Punkten und verschafft sich Luft nach unten. Harksheide bleibt bei 33 Zählern und verpasst es, im engen unteren Mittelfeld Boden gutzumachen. Zudem ist Buchholz vorbeigezogen.

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TSV Sasel überrolt FC Türkiye

Gestern, 18:30 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
3
8
Abpfiff

Das torreichste Spiel des Abends lieferten der TSV Sasel und der FC Türkiye Wilhelmsburg. Am Ende setzte sich Sasel mit 8:3 durch und schob sich auf 46 Punkte. Schon früh deutete sich an, dass es ein sehr offener Abend werden würde. Mohamed Nassar traf zum 1:0 (11.), Jean-Lucas Gerken legte das 2:0 nach (20.). Türkiye verkürzte durch Metekaan Yilmaz (30.), doch danach wurde die Partie endgültig wild.

Selim Ajkic (32.) und Sinotando Stefan Thurow (32.) erhöhten unmittelbar hintereinander, ehe Benjamin Acheampong noch einmal auf 2:4 stellte (35.). Die Antwort folgte prompt: Ajkic traf erneut zum 5:2 (37.), Nassar erhöhte noch vor der Pause auf 6:2 (41.). Nach dem 3:6 durch Oguz Koras (52.) blieb Sasel spielbestimmend und schraubte das Ergebnis durch Lasse Bernhard Lüttgen (79.) und Maximilian Kofi Konadu Addai (87.) weiter in die Höhe. Für Türkiye wird die Lage im Tabellenkeller mit 19 Punkten immer aussichtsloser.

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HEBC Hamburg nutzt die Pflichtaufgabe

Gestern, 19:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
1
4
Abpfiff

Der HEBC Hamburg hat sich beim abgeschlagenen SV Halstenbek-Rellingen keine Blöße gegeben und sich mit 4:1 durchgesetzt. Die Gäste waren sofort im Spiel, denn Hendrik Diekmann traf bereits in der ersten Minute zur Führung. Gian Luca Verago baute diese in der 30. Minute aus. Nach dem Anschluss durch Aytunc Isik (60.) blieb die Partie kurz offen, ehe Robert Schick (74.) und Fabian Lemke (86.) alles klarmachten.

Für den HEBC ist das ein wichtiger Erfolg, weil er nun bei 38 Punkten steht und mit FC Süderelbe gleichgezogen hat. Halstenbek-Rellingen bleibt mit nur elf Punkten tief im Tabellenkeller und steht weiter vor einer kaum noch lösbaren Aufgabe.

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Ausfall: ETSV Hamburg - SC Victoria

Di., 28.04.2026, 19:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
19:00
Eine Krankheitswelle beim ETSV Hamburg sorgt für eine Absage der Partie gegen den SC Victoria.

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Eimsbütteler TV wird Favoritenrolle gerecht

Gestern, 19:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
HT 16
HT 16HT 16
3
1
Abpfiff

Der Eimsbütteler TV hat gegen HT 16 die nächste Pflichtaufgabe gelöst und seine Tabellenführung auf 68 Punkte ausgebaut. Bamo Karim Mohamed brachte den Spitzenreiter früh in Führung (5.), doch kurz vor der Pause glich Emirkaan Güzel für HT 16 aus (45.+1). Damit blieb die Partie lange offen. Erst in der Schlussphase setzte sich der ETV entscheidend ab. Toralf Hense traf in der 80. Minute zum 2:1, Bilal Damala stellte in der 90. Minute den Endstand her. Gerade weil Verfolger ETSV Hamburg nicht im Einsatz war, war dieser Sieg für den Tabellenführer besonders wertvoll. HT 16 bleibt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

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Überraschung gegen Süderelbe

Gestern, 19:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
2
2
Abpfiff

Für die Überraschung des Spieltags sorgte das 2:2 zwischen FC Süderelbe und SV Curslack-Neuengamme. Die Gäste vom Tabellenende gingen durch Luca Joel Winterfeld in Führung (33.). Direkt nach der Pause glich Andres Munoz Hermes zum 1:1 aus (47.), doch Curslack schlug erneut zurück - diesmal durch das Eigentor von Henok Tewolde (54.). Süderelbe stand damit vor einer unerwarteten Niederlage, rettete in der Schlussminute aber immerhin noch einen Punkt. Osman Güraltunkeser verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Für Süderelbe ist das Ergebnis trotzdem zu wenig, weil der Klub eine Chance verpasst hat, die eventuell gefährlichen Ränge 14 und 15 zu distanzieren. Curslack nimmt hingegen einen seltenen Zähler mit.

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Paloma verpasst 50-Punkte-Marke

Gestern, 19:30 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
1
1
Abpfiff

Auch USC Paloma musste sich mit einem Remis begnügen. Gegen den FK Nikola Tesla brachte Can-Luka Topcu die Gastgeber in der 56. Minute in Führung. Doch Paloma konnte den Vorsprung nicht ins Ziel bringen, denn Jeffrey Ekue Mensah erzielte in der 75. Minute den Ausgleich. Paloma bleibt mit 48 Punkten Fünfter und hält damit seine starke Position in der Spitzengruppe hinter dem Quartett ganz oben. Nikola Tesla verbessert sich auf 31 Punkte und sammelt im engen unteren Tabellenbereich weiter wichtige Zähler.

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TuS Dassendorf erledigt die Aufgabe bei FC Teutonia 05 Ottensen

Gestern, 19:45 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
1
3
Abpfiff

Die TuS Dassendorf hat ihre Pflichtaufgabe am späten Abend mit 3:1 bei FC Teutonia 05 Ottensen erfüllt und den Rückstand auf den Eimsbütteler TV auf sieben Punkte begrenzt. Dabei legten die Gäste früh den Grundstein. Fabian Friedemann Graudenz traf in der achten Minute zum 1:0, ehe Sven Möller mit einem Doppelschlag in der 15. und 32. Minute auf 3:0 erhöhte. Teutonia kam durch Arbes Tahirsylaj nur eine Minute nach dem dritten Gegentor auf 1:3 heran (33.), mehr gelang den Gastgebern aber nicht mehr. Dassendorf steht damit nun bei 61 Punkten und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos aus Eimsbütteler TV und ETSV Hamburg. Der Regionalliga-Absteiger rangiert dagegen im Niemandsland der Liga.

Erst im Mai: Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Di., 12.05.2026, 19:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
19:00

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So lief der 30. Spieltag der Oberliga Hamburg

Der Eimsbütteler TV setzt sich an der Spitze der Oberliga Hamburg erstmal ab, während der Niendorfer TSV mit einem Kantersieg für Aufsehen sorgt. Auch USC Paloma und FC Süderelbe feiern wichtige Siege. Drei Platzverweise gibt es zwischen Nikola Tesla und TuRa Harksheide. HEBC Hamburg gleicht spät gegen den TSV Sasel aus.

Süderelbe gibt den Ton im Mittelfeld an

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
4
2

Der FC Süderelbe hat sich in einer unterhaltsamen Partie gegen den TSV Buchholz 08 mit 4:2 durchgesetzt und sich damit im Tabellenmittelfeld gefestigt. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Jonas Fritz früh traf (9.). Alexander Koval glich aus (28.), doch Buchholz schlug direkt nach der Pause durch Samed Skrijelj zurück (48.). Die entscheidende Phase folgte jedoch wenig später: Innerhalb von zwei Minuten drehten Marcel Andrijanic (56.) und Fabio Parduhn (58.) die Partie zugunsten Süderelbes. In der Nachspielzeit machte Ardit Demiri alles klar (90.+1). Mit nun 37 Punkten setzt sich Süderelbe etwas nach oben ab, während Buchholz es verpasst hat, mit dem FCS gleichzuziehen.

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Doppelschlag entscheidet USC-Auswärtssieg

Fr., 10.04.2026, 19:45 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
0
2
Abpfiff
Der USC Paloma hat seine starke Saison bestätigt und beim FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:0 gewonnen. Nach torloser erster Hälfte schlugen die Gäste innerhalb weniger Minuten zu: Aulon Lekaj brachte Paloma in Führung (54.), ehe Moritz Maximilian Niemann direkt nachlegte (56.). Mit dem Sieg klettert Paloma auf 47 Punkte und festigt Rang fünf. Teutonia verpasst es dagegen, weiter nach oben aufzuschließen und bleibt im gesicherten Mittelfeld.

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Niendorfer TSV überrollt HT 16

Fr., 10.04.2026, 19:45 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
0
7

Für das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags sorgte der Niendorfer TSV, der HT 16 mit 7:0 auseinander nahm. Bereits früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Lennart Konstantin Henry Merkle (7.) und Leandro Kreit Casale (12.) sorgten für die schnelle Führung. Bis zur Pause erhöhte Merkle auf 3:0 (34.), ehe Casale (54.) und Björn Dohrn (63., 85., 88.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Der Niendorfer TSV verbessert sich auf 33 Punkte und rückt näher an das Mittelfeld heran - diese Begegnung pusht darüber hinaus das Selbstvertrauen im Abstiegskamnpf. HT 16 kassiert dagegen einen herben Rückschlag und bleibt bei 44 Zählern.

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ETV gewinnt glanzlos

Fr., 10.04.2026, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
3
1
Abpfiff

Der Eimsbütteler TV hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und den FC Türkiye Wilhelmsburg mit 3:1 geschlagen. Bamo Karim Mohamed (13.) und Bilal Damala (27.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem Anschlusstreffer von Sahin Kaan Taflan (60.) blieb die Partie kurzzeitig offen, ehe Lamin Beuck in der 79. Minute die Entscheidung herbeiführte. Mit nun 65 Punkten baut der ETV seinen Vorsprung an der Spitze leicht aus und setzt den ETSV Hamburg unter Druck. Türkiye bleibt tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

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Dassendorf erfüllt Pflichtaufgabe

Sa., 11.04.2026, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
2
0
Abpfiff

Die TuS Dassendorf hat ihre Pflichtaufgabe erfüllt und bleibt im Rennen um die Spitze. Gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt entschieden die Gastgeber die Partie innerhalb weniger Minuten vor der Pause. Karim Ay brachte Dassendorf in der 42. Minute in Führung, ehe Michael Kobert nur zwei Minuten später nachlegte (44.). Diese Phase reichte letztlich, um die Partie zu entscheiden. Mit nun 58 Punkten bleibt Dassendorf Dritter und verkürzt zumindest den Druck auf die Spitze, auch wenn der Rückstand auf den Eimsbütteler TV weiterhin sieben Zähler beträgt. Billstedt bleibt mit 34 Punkten im unteren Mittelfeld.

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TuRa übersteht hitzige Schlussphase

Sa., 11.04.2026, 14:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
1
2
Abpfiff

Im direkten Duell im unteren Tabellenbereich hat TuRa Harksheide einen wichtigen Auswärtssieg beim FK Nikola Tesla eingefahren. Die Gastgeber gingen durch Gedeon Owusu Wedemeyer früh in Führung (11.), doch Mohamed Khalil glich noch vor der Pause aus (29.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Falk Satoshi Schmidt für die Entscheidung (51.). Die Partie wurde in der Schlussphase zunehmend hitzig: Zwei Gelb-Rote Karten gegen Harksheide sowie eine Rote Karte für Tesla prägten die letzten Minuten. In der Tabelle zieht Harksheide mit nun 33 Punkten an Tesla vorbei und verschafft sich etwas Luft.

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SC Victoria gewinnt ohne Glanz

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
0
4
Abpfiff

Der SC Victoria hat beim Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme keine Zweifel aufkommen lassen und einen klaren 4:0-Auswärtssieg eingefahren. Bereits vor der Pause war die Partie entschieden. Luca Dammann (26.), Yago Heider (28.) und Darijo Maksimovic (38.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Heider auf 4:0 (45.). Victoria bestätigt damit seine starke Form und bleibt mit 55 Punkten in Schlagdistanz zur TuS Dassendorf. Curslack hingegen bleibt abgeschlagen Tabellenletzter und kassiert die nächste deutliche Niederlage.

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HEBC nimmt Punkt mit

So., 12.04.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
1
1
Abpfiff
+Video
Der TSV Sasel ging durch Lasse Lüttgen nach der Pause beim HEBC Hamburg in Führung (48.), doch dass es am Ende nur zu einem 1:1 reichte, musste sich der Siebte der Oberliga selbst zuschreiben. HEBC, immerhin Pokalfinalist, konnte einen Angriff in Ruhe und ohne Gegenwehr aufbauen, ehe Gian Luca Verago am Ende der Kette den Ball über die Linie grätschte (81.). Der Ballspiel Club braucht allerdings weitere Zähler im Abstiegskampf, Sasel verpasst Rang sechs.

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ETSV mit Moralsieg

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
0
1
Abpfiff
Nach zwei Platzverweisen trifft der ETSV Hamburg bei der SV Halstenbek-Rellingen noch - und gewinnt, wie hier nachzulesen ist.

So geht es in Hamburg weiter

31. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - HEBC Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
So., 19.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - SV Halstenbek-Rellingen
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe
So., 19.04.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - FK Nikola Tesla
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 19.04.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - Eimsbütteler TV
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SV Curslack-Neuengamme
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Sasel - TuS Dassendorf

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