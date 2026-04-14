Sasel gewinnt irres Spiel, Curslack ärgert FSC, HEBC & Buchholz jubeln

Der TSV Buchholz 08 hat sich im Heimspiel gegen TuRa Harksheide mit 4:1 durchgesetzt und damit einen wichtigen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld gemacht. Zunächst gerieten die Gastgeber durch ein Eigentor von Patrick Böhmker in Rückstand (11.), reagierten darauf aber bemerkenswert schnell. Jakob Schulz stellte in der 21. Minute auf 1:1, ehe Simon Leonardo Keisef das Spiel nur fünf Minuten später drehte (26.). Damit nicht genug: Noch vor der Pause erhöhte David Rene Mrozek Glischinski auf 3:1 (35.), ehe Böhmker seinen unglücklichen Auftakt mit dem Treffer zum 4:1 korrigierte (40.). Buchholz steht damit nun bei 34 Punkten und verschafft sich Luft nach unten. Harksheide bleibt bei 33 Zählern und verpasst es, im engen unteren Mittelfeld Boden gutzumachen. Zudem ist Buchholz vorbeigezogen.

________________ TSV Sasel überrolt FC Türkiye

Das torreichste Spiel des Abends lieferten der TSV Sasel und der FC Türkiye Wilhelmsburg. Am Ende setzte sich Sasel mit 8:3 durch und schob sich auf 46 Punkte. Schon früh deutete sich an, dass es ein sehr offener Abend werden würde. Mohamed Nassar traf zum 1:0 (11.), Jean-Lucas Gerken legte das 2:0 nach (20.). Türkiye verkürzte durch Metekaan Yilmaz (30.), doch danach wurde die Partie endgültig wild. Selim Ajkic (32.) und Sinotando Stefan Thurow (32.) erhöhten unmittelbar hintereinander, ehe Benjamin Acheampong noch einmal auf 2:4 stellte (35.). Die Antwort folgte prompt: Ajkic traf erneut zum 5:2 (37.), Nassar erhöhte noch vor der Pause auf 6:2 (41.). Nach dem 3:6 durch Oguz Koras (52.) blieb Sasel spielbestimmend und schraubte das Ergebnis durch Lasse Bernhard Lüttgen (79.) und Maximilian Kofi Konadu Addai (87.) weiter in die Höhe. Für Türkiye wird die Lage im Tabellenkeller mit 19 Punkten immer aussichtsloser. ________________ HEBC Hamburg nutzt die Pflichtaufgabe

Der HEBC Hamburg hat sich beim abgeschlagenen SV Halstenbek-Rellingen keine Blöße gegeben und sich mit 4:1 durchgesetzt. Die Gäste waren sofort im Spiel, denn Hendrik Diekmann traf bereits in der ersten Minute zur Führung. Gian Luca Verago baute diese in der 30. Minute aus. Nach dem Anschluss durch Aytunc Isik (60.) blieb die Partie kurz offen, ehe Robert Schick (74.) und Fabian Lemke (86.) alles klarmachten. Für den HEBC ist das ein wichtiger Erfolg, weil er nun bei 38 Punkten steht und mit FC Süderelbe gleichgezogen hat. Halstenbek-Rellingen bleibt mit nur elf Punkten tief im Tabellenkeller und steht weiter vor einer kaum noch lösbaren Aufgabe. ________________ Ausfall: ETSV Hamburg - SC Victoria

Di., 28.04.2026, 19:00 Uhr ETSV Hamburg ETSV Hamburg SC Victoria SC Victoria 19:00 PUSH

Eine Krankheitswelle beim ETSV Hamburg sorgt für eine Absage der Partie gegen den SC Victoria. ________________ Eimsbütteler TV wird Favoritenrolle gerecht

Der Eimsbütteler TV hat gegen HT 16 die nächste Pflichtaufgabe gelöst und seine Tabellenführung auf 68 Punkte ausgebaut. Bamo Karim Mohamed brachte den Spitzenreiter früh in Führung (5.), doch kurz vor der Pause glich Emirkaan Güzel für HT 16 aus (45.+1). Damit blieb die Partie lange offen. Erst in der Schlussphase setzte sich der ETV entscheidend ab. Toralf Hense traf in der 80. Minute zum 2:1, Bilal Damala stellte in der 90. Minute den Endstand her. Gerade weil Verfolger ETSV Hamburg nicht im Einsatz war, war dieser Sieg für den Tabellenführer besonders wertvoll. HT 16 bleibt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld. ________________ Überraschung gegen Süderelbe

Für die Überraschung des Spieltags sorgte das 2:2 zwischen FC Süderelbe und SV Curslack-Neuengamme. Die Gäste vom Tabellenende gingen durch Luca Joel Winterfeld in Führung (33.). Direkt nach der Pause glich Andres Munoz Hermes zum 1:1 aus (47.), doch Curslack schlug erneut zurück - diesmal durch das Eigentor von Henok Tewolde (54.). Süderelbe stand damit vor einer unerwarteten Niederlage, rettete in der Schlussminute aber immerhin noch einen Punkt. Osman Güraltunkeser verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Für Süderelbe ist das Ergebnis trotzdem zu wenig, weil der Klub eine Chance verpasst hat, die eventuell gefährlichen Ränge 14 und 15 zu distanzieren. Curslack nimmt hingegen einen seltenen Zähler mit. ________________ Paloma verpasst 50-Punkte-Marke

Auch USC Paloma musste sich mit einem Remis begnügen. Gegen den FK Nikola Tesla brachte Can-Luka Topcu die Gastgeber in der 56. Minute in Führung. Doch Paloma konnte den Vorsprung nicht ins Ziel bringen, denn Jeffrey Ekue Mensah erzielte in der 75. Minute den Ausgleich. Paloma bleibt mit 48 Punkten Fünfter und hält damit seine starke Position in der Spitzengruppe hinter dem Quartett ganz oben. Nikola Tesla verbessert sich auf 31 Punkte und sammelt im engen unteren Tabellenbereich weiter wichtige Zähler. ________________ TuS Dassendorf erledigt die Aufgabe bei FC Teutonia 05 Ottensen

Die TuS Dassendorf hat ihre Pflichtaufgabe am späten Abend mit 3:1 bei FC Teutonia 05 Ottensen erfüllt und den Rückstand auf den Eimsbütteler TV auf sieben Punkte begrenzt. Dabei legten die Gäste früh den Grundstein. Fabian Friedemann Graudenz traf in der achten Minute zum 1:0, ehe Sven Möller mit einem Doppelschlag in der 15. und 32. Minute auf 3:0 erhöhte. Teutonia kam durch Arbes Tahirsylaj nur eine Minute nach dem dritten Gegentor auf 1:3 heran (33.), mehr gelang den Gastgebern aber nicht mehr. Dassendorf steht damit nun bei 61 Punkten und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos aus Eimsbütteler TV und ETSV Hamburg. Der Regionalliga-Absteiger rangiert dagegen im Niemandsland der Liga.