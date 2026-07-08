Sascha Widemann übernimmt Frauen des BCF Wolfratshausen zur neuen Saison

Sascha Widemann. – Foto: Dieter Metzler

Sascha Widemann kehrt in den Frauenfußball zurück. Die Mannschaft steht vor einem Umbruch, weil einige Spielerinnen aus Altersgründen aufhören.

Sascha Widemann ist zurück im Frauenfußball. Der in Grunertshofen wohnende Trainer übernimmt zur neuen Saison den Landesligisten BCF Wolfratshausen. Widemann hatte seinen Posten bei den Regionalliga-Frauen des FFC Wacker München in der Winterpause 2025/26 nach 18 Monaten beendet und anschließend bis Saisonende beim SC Oberweikertshofen als Torwarttrainer ausgeholfen.

Schnelle Einigung mit neuem Verein

Nun kehrt der 43-Jährige, der die UEFA-B-Lizenz und mehrere Zusatzlizenzen des Bayerischen Fußball-Verbandes besitzt, wieder in den Frauenbereich zurück. Beim BCF Wolfratshausen folgt er auf Raimund Spar, der sein Traineramt aus beruflichen Gründen abgegeben hat. Der Verein spielt seit drei Jahren erfolgreich in der Landesliga. Kurz vor Pfingsten meldete sich Ludwig Taubenberger, Technischer Leiter der eigenständigen Frauenfußball-Abteilung des BCF, bei Widemann. „Wir sind uns relativ schnell einig geworden“, sagte der neue Trainer, der sich auf die Aufgabe freut.

Die Mannschaft steht vor einem Umbruch, weil einige Spielerinnen aus Altersgründen aufhören. Widemann sieht deshalb eine seiner wichtigsten Aufgaben darin, junge Talente aus der eigenen U17 an den Landesliga-Kader heranzuführen. Beim Saisonziel bleibt er zurückhaltend. „Aufgrund des Umbruchs will ich sehen, dass wir schnellstmöglich den Klassenerhalt erreichen. Alles andere ergibt sich dann.“

Aufeinandertreffen mit RW Überacker

Mit der Vorbereitung beginnt Widemann am 21. Juli. Ernst wird es am 29./30. August mit dem Saisonstart. Am letzten Spieltag der Vorrunde trifft der BCF auf RW Überacker. In der vergangenen Saison gab es in Überacker ein 2:2, das Heimspiel gewann Wolfratshausen mit 4:0. (Dieter Metzler)