Sascha Waldvogel: vom Neustädter zum "Halb-Freiburger"

Es war fast ein fliegender Wechsel: Gerade noch trainierte Sascha Waldvogel die Männermannschaft des FC Neustadt und schaffte mit ihr einmal mehr den Klassenerhalt. Nur eineinhalb Wochen später stand er beim SC Freiburg auf dem P latz, um dort den Nachwuchskickern das Einmaleins des Fußballs nahezubringen. Ein gutes halbes Jahr ist das nun her, und in dieser Zeit hat er viel erlebt und noch mehr Erfahrungen gemacht. Als Co-Trainer von Lars Hermel, dem ehemaligen Profi des Sport-Clubs. Die beiden kannten sich bereits, wenngleich aus komplett unterschiedlicher Perspektive. Außerdem liegt dieses Kennenlernen schon eine Weile zurück. "Lars war vor Jahren mein Coach, als ich selbst in der Jugend in Freiburg gekickt habe", sagt Waldvogel. "Er hat mich tatsächlich noch gekannt, er vergisst einfach kaum einen Spieler, den er mal trainiert hat", staunt er über Hermels Erinnerungsvermögen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.