Sascha Tautges: "Das sind für mich Helden." Bezirksliga, Gruppe 6: Mit nur vier Punkten steht der FC Blau-Gelb Überruhr am Ende der Tabelle. Seit dem vergangenen Spieltag steht nun auch fest, dass der Verein absteigt. Cheftrainer Sascha Tautges gab Einblicke, warum die Mannschaft trotzdem nie aufgab und wie die Zukunft des Vereins aussieht. von Tristan Benten · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Tautges ist stolz auf seine Mannschaft – Foto: Nils

Bezirksliga, Gruppe 6: Von Beginn an hatte der FC Blau-Gelb Überruhr mit Problemen zu kämpfen. Nach dem Landesliga-Abstieg im vergangenen Jahr ging es steil bergab für die Mannschaft von Übungsleiter Sascha Tautges. Das Resultat sind vier Punkte nach 29 Spielen und der fest stehende Abstieg. Der Cheftrainer des FC Sprach über die aktuelle Spielzeit und das kommende Jahr.

Eine von Beginn an schwierige Saison In der vergangenen Spielzeit stieg BG Überruhr mit 35 Punkten aus der Landesliga ab. Daraufhin folgten wilde Zeiten im Verein. "Die Mannschaft hat sich erst unmittelbar vor Saisonstart gebildet und es waren alles Spieler, die nicht nach dem großen Geld gesucht haben. Alle wussten, dass wird eine harte und schwierige Saison, aber wir haben uns der Aufgabe für den Verein gestellt", verriet Tautges. Weiter führte er aus: "Nach Jahren in denen es oft Probleme mit Spielern und dem dazugehörigen Geld gab, haben wir jetzt eine Mannschaft, die Sonntag für Sonntag ihren Mann steht und mit Herzblut spielt." Tautges agierte schon als Spieler für die Zweit- wie auch Drittvertretung des Bezirksligisten. Als Cheftrainer war er ebenfalls für beide Mannschaftsteile aktiv. Zur aktuellen Saison übernahm er dann das erste Team des Vereins. In all seinen Jahren im Klub konnte er viele Erkenntnisse gewinnen: "Geld regiert leider den Essener Amateurfußball. Ich fand das noch nie besonders glücklich, aber wir haben da auch mitgespielt, wie alle Vereine die erfolgreich sein wollten." Er fügte noch hinzu: "Dann hat uns der Trainer, der kurz vor Saison gegangen ist, in eine schwierige Situation gebracht. Am Ende waren es um die 18 Leute die weiter machen wollten."

Gegner loben den FC Die aktuellen Spieler des FC erhielten verschiedene Angebote, entschieden sich jedoch für die Blau-Gelben. "Das sind für mich Helden", äußerte Tautges. Nach 29 Spieltagen steht Überruhr bei einem Torverhältnis von 21:185 - hinzu kamen haushohe Pleiten wie beispielsweise ein 0:15 gegen den aktuellen Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt. Trotz all dieser Punkte ließ sich die Mannschaft nicht runterziehen. In einigen Spielen konnte das Team von Tautges lange Paroli bieten, brach zum Schluss allerdings ein. "Natürlich fehlt uns dann die Breite des Kaders", verriet der Übungsleiter. Auch die Konkurrenten der Liga erkannten den Kampfgeist des FC an. "Wir bekommen jeden Sonntag vom Gegner den totalen Respekt", sagte der Chefcoach.