Sascha Schrödter tippt den 3.Berlin-Liga Spieltag

FuPa Berlin präsentiert ab sofort wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 3.Spieltag tippt Sascha Schrödter vom Berlin-Ligisten Berlin Türkspor
SSC Südwest 1947 - VSG Altglienicke II
VSG sehr spielstark und keine englische Woche
⚽ mein Tipp: 1:3
1. FC Wilmersdorf - SC Staaken
Wilmersdorf wendet Fehlstart ab
⚽ mein Tipp: 3:1
VfB Fortuna Biesdorf - TSV Rudow
Arbeitssieg Rudow
⚽ mein Tipp:1:2
Berlin Türkspor - SV BW Hohen Neuendorf
Knapper Sieg nach kämpferisch starker Leistung
⚽ mein Tipp: 1:0
Füchse Berlin - TSV Mariendorf 1897
Füchse mit Sieg im ersten Heimspiel
⚽ mein Tipp: 2:0
SFC Stern 1900 - Berliner SC
Knapper Sieg für Stern
⚽ mein Tipp: 2:1
FSV Spandauer Kickers - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Spiel auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 1:1
SC Charlottenburg - SV Empor Berlin
SCC erkämpft sich Punkt
⚽ mein Tipp: 1:1
Polar Pinguin Berlin - Frohnauer SC 1946
FSC veredelt Saisonstart
⚽ mein Tipp: 1:3