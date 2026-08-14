Sascha Schröder nimmt mit SC Lahr neuen Anlauf zum Oberliga-Aufstieg

Will gleich zum Saisonstart in Hofstetten gewinnen: Sascha Schröder, der Trainer des SC Lahr. | Foto: Sebastian Barthmes

BZ: Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison feierte der SC Lahr einen klaren 4:0-Pokalsieg beim Offenburger FV. Ehe es am Samstag, 18 Uhr, zum Meisterschaftsstart beim Aufsteiger SC Hofstetten geht, darf, Herr Schröder, angenommen werden, das Relegationsdrama im Juni beim FC Holzhausen sei inzwischen endgültig verarbeitet und abgehakt. Oder?

Schröder: Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, wie die Spieler damit noch umgehen, denn der verpasste Oberliga-Aufstieg ist bei uns kein Thema mehr. Wir sprechen nicht darüber. Ich hatte damals in Holzhausen unmittelbar nach dem verlorenen Elfmeterschießen versucht, die Spieler zu trösten. Danach habe ich zwei Tage gebraucht, um die verlorene Relegation zu verarbeiten. Andererseits bleibt der Fakt einer tollen Saison mit der Verbandsliga-Vizemeisterschaft und den Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals.